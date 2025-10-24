Cameroun: Jean de Dieu Momo recadre Issa Tchiroma - « Vous êtes forclos »

Dans un contexte post-électoral tendu au Cameroun, le ministre délégué à la Justice et président du PADDEC, Jean De Dieu Momo, a adressé une tribune cinglante à Issa Tchiroma Bakary, président du FSNC. Ce dernier, qui s'était précédemment auto-proclamé vainqueur du scrutin présidentiel du 12 octobre, est fermement recadré par les institutions pour ses déclarations jugées illégales .

Le ministre Momo, également figure centrale de la coalition du G20 qui soutient les institutions, a profité de cette prise de parole pour rappeler les fondements de l'État de droit et les procédures juridiques incontournables .

Le coeur de l'argumentation du ministre repose sur un principe juridique essentiel : la forclusion. En effet, Jean De Dieu Momo affirme qu'en ayant refusé de présenter un recours en réexamen devant le Conseil constitutionnel dans les délais impartis, Issa Tchiroma a de facto accepté la décision du Conseil électoral. Cette position signifie que le candidat de l'opposition est désormais forclos et ne peut plus contester les résultats via les canaux juridiques internes.

Cette situation a des conséquences directes sur une éventuelle saisine d'une juridiction internationale, car, comme le souligne le ministre, "La saisine d'une juridiction supra-nationale repose sur le principe sacro-saint d'épuisement préalable des recours internes." Cette démonstration vise à établir une vérité juridique incontestable et à délégitimer toute tentative de contestation externe du scrutin.

Par ailleurs, Jean De Dieu Momo a vivement ironisé sur le score autoproclamé de son adversaire. Il a questionné la logique d'une victoire avec seulement 1,2 million de voix sur un corps électoral estimé à huit millions d'électeurs, demandant avec insistance où étaient passés les six millions de voix restantes.

Cette remarque s'inscrit dans une stratégie de communication plus large visant à discréditer les prétentions de l'opposition et à présenter ses arguments comme irrecevables tant sur le fond que sur la forme . En conclusion, l'appel à la paix et au respect des institutions lancé par le ministre résonne comme un message à la fois à la classe politique et à la nation tout entière, dans un pays où la crise post-électorale nécessite une résolution apaisée pour préserver la stabilité nationale .