Congo-Kinshasa: Les travailleurs de Twangiza Mining quittent l'usine d'or après de nouveaux bombardements

Un jour après les bombardements survenus dans la nuit de mercredi à jeudi 23 octobre sur le site de l'usine d'or de Twangiza Mining, les travailleurs ont quitté les lieux. Les frappes, menées par des drones dont l'origine reste inconnue, ont entraîné la suspension des activités et l'arrêt total de la production.

Les employés ont déserté le site dès les premières heures, après avoir constaté les dégâts causés par les engins explosifs. Selon leurs témoignages, une partie de l'outil de production a été détruite, notamment les deux mortiers métalliques utilisés pour l'extraction de l'or, ainsi qu'un camion-citerne chargé d'alimenter l'usine en carburant.

« L'usine venait de reprendre la production la veille, après la réparation des turbines endommagées lors du premier bombardement. Nous avons aperçu le drone survoler la zone en direction de Minembwe, puis revenir à 1h10 du matin pour lancer des bombes sur les installations. Cette fois-ci, l'usine ferme complètement. Tous les ouvriers s'en vont », a témoigné un employé.

Ces frappes interviennent alors que le site industriel tentait de se relever des dégâts causés par une première attaque, également menée par des drones, survenue la semaine précédente