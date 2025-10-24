Afrique Centrale: Un pont de 600 mètres reliera bientôt Bangui à Zongo

Un pont de 600 mètres sera prochainement construit au-dessus de la rivière Oubangui pour relier la République démocratique du Congo (RDC) à la République centrafricaine (RCA).

Ce projet stratégique s'inscrit dans le prolongement du corridor routier Douala-Mombasa, qui traverse la RDC. Il vise à faciliter les échanges transfrontaliers, renforcer l'intégration économique sous-régionale et dynamiser le commerce entre les deux pays, selon le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui s'est rendu sur le site du futur pont lors de la clôture de sa mission dans le Sud-Ubangi jeudi 23 octobre.

Il a également visité le port central de Zongo afin d'évaluer l'état des échanges transfrontaliers entre la RDC et la RCA.

Le chantier est porté conjointement par la RDC et la RCA, avec le soutien de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et de la Banque africaine de développement (BAD).

« Ce pont est une véritable opportunité pour nous. Il s'inscrit dans la continuité de la route reliant le port de Douala, au Cameroun, à Mombasa, au Kenya, en passant par notre pays. Nous produisons beaucoup, mais le transport de nos marchandises à travers la rivière reste une gymnastique. Ce pont facilitera les échanges et sera bénéfique pour notre économie. Un poste frontalier moderne sera construit côté congolais, où toutes les formalités seront effectuées avant la traversée », a déclaré Jean Guylain Bilazo, chef de poste principal adjoint de la Direction générale des migrations (DGM) à Zongo.

Il a également souligné l'importance de ce projet pour la ville :

« Nous saluons cette initiative, qui représente un véritable soulagement pour la population. Zongo est le poumon économique de notre province ».