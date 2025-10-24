Congo-Kinshasa: Sud-Ubangi - Vers une relance logistique et agro-industrielle après la mission de Daniel Mukoko

En huit jours de mission, le Vice-Premier Ministre Daniel Mukoko Samba a évalué les infrastructures économiques clés du Sud-Ubangi, échangé avec les acteurs locaux et confirmé l'engagement du gouvernement dans le projet de pont sur l'Oubangui, destiné à renforcer les échanges entre la RDC et la RCA.

Après une étape à Gemena, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a poursuivi le mardi 21 octobre 2025 sa mission économique dans la province du Sud-Ubangi. Celle-ci a été marquée par une série de visites d'infrastructures stratégiques et d'échanges avec les acteurs économiques locaux.

À Libenge, il a visité le port fluvial, où des embarcations en bois attendaient d'être chargées de marchandises à destination de Kinshasa. Il s'est également rendu à la centrale thermique de la SNEL, qui alimente près de 500 abonnés avec une capacité d'un mégawatt. À une douzaine de kilomètres de là, il a inspecté le port de Batanga, autrefois exploité par des sociétés forestières et cotonnières. Ce site dispose encore de deux grands entrepôts, mais nécessite une réhabilitation du quai pour retrouver sa pleine fonctionnalité logistique.

Dernière étape de son périple, Zongo a accueilli le Vice-Premier Ministre pour une évaluation des échanges transfrontaliers entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. À bord du bac Zongo A23847 de l'Office des Routes, il a longé la rivière Oubangui jusqu'au port de Maba, construit à l'époque coloniale. Sur place, il a visité une raffinerie artisanale d'huile de palme appartenant à l'entreprise soudanaise El Tahir.

Daniel Mukoko Samba a également inspecté le centre de production thermique de l'Équateur, situé à Zongo, ainsi que la station de stockage de carburant Hydro Formule. En marge de ces visites, il a tenu une série d'audiences avec la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), des corporations professionnelles et des représentants de la société civile, afin d'échanger sur les perspectives de développement économique de la région.

Un pont stratégique sur l'Oubangui

Le mercredi 22 octobre, le Vice-Premier Ministre a clôturé sa mission par la visite du site destiné à accueillir un pont de 600 mètres, qui reliera la RDC à la République centrafricaine. Ce projet régional s'inscrit dans le prolongement du corridor routier Douala (Cameroun) - Mombasa (Kenya), en passant par la RDC. Il vise à faciliter les échanges transfrontaliers, renforcer l'intégration économique sous-régionale et stimuler le commerce entre les deux pays.

Jean Guylain Bilazo, chef de poste principal adjoint de la DGM à Zongo, a salué le caractère structurant de ce projet, porté conjointement par la RDC et la RCA, avec le soutien de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) et de la Banque Africaine de Développement (BAD).

« Ce pont est une véritable opportunité pour nous. Le transport de nos marchandises à travers la rivière représente aujourd'hui un défi majeur. Sa construction facilitera grandement les échanges et profitera à nos populations », a-t-il déclaré.

Il a également annoncé la construction prochaine d'un poste frontalier moderne côté congolais, où seront effectuées toutes les formalités administratives avant la traversée vers la RCA.

« Nous saluons ce projet, car il constitue un véritable soulagement pour la population de Zongo. C'est un privilège d'accueillir une si haute autorité qui s'intéresse personnellement à notre ville », a-t-il ajouté.

Jean Guylain Bilazo a rappelé que Zongo, située en face de Bangui, capitale de la RCA, constitue le poumon économique de la province du Sud-Ubangi. Ce projet contribuera à dynamiser davantage les activités commerciales et économiques de la région.

Une mission aux retombées concrètes

Sur une période de huit jours, du 14 au 22 octobre 2025, la mission économique du Vice-Premier Ministre a permis :

d'évaluer les infrastructures économiques clés de la province du Sud-Ubangi ;

d'écouter les acteurs économiques locaux afin d'identifier les contraintes et les opportunités de croissance ;

de renforcer la coopération transfrontalière à travers le suivi du projet de pont sur l'Oubangui.

Cette mission illustre la volonté du gouvernement central de stimuler le développement économique local à travers l'agro-industrie, de soutenir les initiatives productives et de renforcer l'intégration régionale au bénéfice des populations.