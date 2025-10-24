Congo-Kinshasa: Pluies diluviennes à Malemba-Nkulu, des centaines de maisons détruites et des blessés signalés

24 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une pluie torrentielle accompagnée de vents violents s'est abattue mardi 21 octobre 2025 sur plusieurs localités du territoire de Malemba-Nkulu, dans la province du Haut-Lomami, causant des dégâts humains et matériels importants.

Selon Claude Kiasangolo, acteur de la société civile locale, les sinistrés vivent actuellement dans des conditions précaires, sans abri ni assistance d'urgence.

Dans le groupement de Kabwe, chefferie de Mulongo, la localité de Songwe est l'une des plus touchées :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

- Plus de 200 maisons détruites, dont 197 en tôles et le reste en paille

- Cinq églises effondrées

- Deux écoles primaires entièrement détruites

- Une école secondaire a perdu deux bâtiments et un bureau

- Six personnes blessées ont été recensées

À Manga, une école, une église et plusieurs maisons se sont également écroulées.

À Kiwewe, une église et plusieurs maisons ont été emportées par les vents.

Dans le secteur de Mwanza, notamment à Katondo et Kabango, les dégâts sont similaires avec une école et plusieurs habitations détruites.

La chefferie de Kulu, particulièrement la localité deKabala, est encore en cours de comptage, ce qui rend le bilan provisoire.

Un appel à l'aide urgent

Face à l'ampleur de la catastrophe, la société civile appelle à l'intervention urgente du gouvernement central pour soutenir le gouvernement provincial dans la prise en charge des sinistrés.

« Les victimes vivent à la belle étoile. Il est urgent que des moyens soient déployés pour leur apporter aide et réconfort », alerte Claude Kiasangolo.

Les habitants espèrent une réaction rapide des autorités afin d'éviter une aggravation de la crise humanitaire naissante dans cette partie du pays.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.