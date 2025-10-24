Congo-Kinshasa: Pluies diluviennes à Malemba-Nkulu, des centaines de maisons détruites et des blessés signalés

Une pluie torrentielle accompagnée de vents violents s'est abattue mardi 21 octobre 2025 sur plusieurs localités du territoire de Malemba-Nkulu, dans la province du Haut-Lomami, causant des dégâts humains et matériels importants.

Selon Claude Kiasangolo, acteur de la société civile locale, les sinistrés vivent actuellement dans des conditions précaires, sans abri ni assistance d'urgence.

Dans le groupement de Kabwe, chefferie de Mulongo, la localité de Songwe est l'une des plus touchées :

- Plus de 200 maisons détruites, dont 197 en tôles et le reste en paille

- Cinq églises effondrées

- Deux écoles primaires entièrement détruites

- Une école secondaire a perdu deux bâtiments et un bureau

- Six personnes blessées ont été recensées

À Manga, une école, une église et plusieurs maisons se sont également écroulées.

À Kiwewe, une église et plusieurs maisons ont été emportées par les vents.

Dans le secteur de Mwanza, notamment à Katondo et Kabango, les dégâts sont similaires avec une école et plusieurs habitations détruites.

La chefferie de Kulu, particulièrement la localité deKabala, est encore en cours de comptage, ce qui rend le bilan provisoire.

Un appel à l'aide urgent

Face à l'ampleur de la catastrophe, la société civile appelle à l'intervention urgente du gouvernement central pour soutenir le gouvernement provincial dans la prise en charge des sinistrés.

« Les victimes vivent à la belle étoile. Il est urgent que des moyens soient déployés pour leur apporter aide et réconfort », alerte Claude Kiasangolo.

Les habitants espèrent une réaction rapide des autorités afin d'éviter une aggravation de la crise humanitaire naissante dans cette partie du pays.