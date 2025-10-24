Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour l'opérationnalisation des Zones d'exploitation artisanale au Lualaba

24 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a exhorté, jeudi 23 octobre, le gouvernement provincial du Lualaba à accélérer l'opérationnalisation des Zones d'exploitation artisanale (ZEA) en faveur des creuseurs artisanaux.

Le coordonnateur provincial de la CNDH au Lualaba, Arthur Kabulo a réagi dans un entretien accordé à Radio Okapi.

« La reconnaissance de leurs droits passe par des actions concrètes et non des promesses sans suite », conclut-il.

Arthur Kabulo estime que l'opérationnalisation de ces ZEA évitera des tensions et va garantir le respect des droits fondamentaux des creuseurs artisanaux.

Selon le coordonnateur provincial de la CNDH, les zones d'exploitation artisanale qui avaient été promises aux creuseurs ne leur sont toujours pas accessibles.

Cette promesse non tenue alimente une profonde frustration parmi les exploitants artisanaux.

Face à cette situation, les creuseurs organisent régulièrement des manifestations pour réclamer leurs droits. Cependant, ces mouvements de contestation sont souvent réprimés, parfois avec violence, entraînant de graves violations des droits humains, affirme la CNDH.

