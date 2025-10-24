Dans un communiqué officiel rendu public ce vendredi 24 octobre, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a dénoncé les violences survenues depuis l'interdiction de la marche du 11 octobre 2025, mettant en garde contre les graves atteintes à la sécurité publique et nationale.

Selon le Procureur, des partisans de deux formations politiques ont organisé des attroupements, armés ou non, dans plusieurs localités du pays, commettant des actes tels que assassinats, vols à mains armées, extorsion de fonds, destructions et incendies de biens publics et privés, ainsi que des violences graves contre des personnes. Certains individus ont également diffusé de fausses informations, dans le but de semer la psychose et d'inciter à l'insurrection, à la haine et à la xénophobie.

Le communiqué précise que les forces de défense et de sécurité ont rapidement réagi, permettant l'interpellation d'un grand nombre de responsables de ces actes. Plusieurs ont été jugés et condamnés, tandis que d'autres sont actuellement en information judiciaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le point culminant de ces infractions, selon le Procureur, a été atteint hier à Avagou, village situé à 9 km de Jacqueville, où des individus ont tenté d'incendier la chambre de transfert de gaz de la Société FOXTROT. L'acte, qualifié de terrorisme d'une gravité particulière, aurait pu avoir des conséquences catastrophiques si l'attaque avait réussi. Heureusement, l'opération a échoué grâce à la vigilance et à l'efficacité des forces de sécurité.

Le Procureur de la République a réaffirmé que tous les auteurs, complices et commanditaires de ces actes seront recherchés et jugés conformément à la loi, soulignant que la justice ne restera pas inactive face à ces menaces contre la sécurité des citoyens et des biens.

Il a également salué le professionnalisme des forces de l'ordre, dont l'intervention rapide a permis d'éviter des dommages majeurs et de préserver l'ordre public.

Ce communiqué intervient à quelques heures du scrutin présidentiel prévu le 25 octobre 2025, alors que la Côte d'Ivoire se prépare à un rendez-vous électoral capital. Le message du Procureur envoie un signal fort : la sécurité des citoyens et la protection des infrastructures critiques restent une priorité nationale, et toute tentative de déstabilisation sera sanctionnée avec fermeté.