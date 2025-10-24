Lors de la conférence d'adieu du Professeur Benedict O. Oramah, une table ronde sur le thème « Prêter en toute sécurité dans des environnements difficiles » a mis en lumière, ce 24 octobre 2025, l'approche audacieuse et innovante d'Afreximbank face aux défis économiques du continent.

À travers cette discussion, les anciens dirigeants et experts de la Banque ont partagé des expériences marquantes illustrant comment l'institution a su stimuler le développement dans certains des marchés les plus complexes d'Afrique, en conciliant prise de risque maîtrisée et impact durable.

M. Amr Kamel, ancien vice-président exécutif d'Afreximbank et actuel non-président exécutif de la Banque internationale arabe, a évoqué plusieurs instruments financiers innovants déployés par la Banque : le financement structuré du commerce, les mécanismes de double recours, la ligne de crédit universelle ou encore les relais pour les secteurs des céréales et du tabac.

Selon lui, ces outils ont permis à Afreximbank de maintenir la confiance des marchés tout en garantissant la stabilité financière et la continuité du développement dans des contextes économiques parfois très fragiles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, M. Jetro Chitereka, ancien cadre supérieur d'Afreximbank et aujourd'hui chef du risque de crédit à la Crown Agents Bank, a présenté une étude de cas édifiante intitulée « Moving in When Others Flee: The Case of Zimbabwe ». Il y a expliqué comment la création des Afreximbank Trade Debt-Backed Securities a permis de restaurer la liquidité et la confiance sur le marché zimbabwéen au moment où la plupart des acteurs financiers s'en retiraient.

À travers ces témoignages, une conviction s'impose : les défis de l'Afrique exigent des solutions conçues et portées par les Africains eux-mêmes. Fidèle à cette philosophie, Afreximbank continue de démontrer qu'innovation, courage et rigueur peuvent transformer les risques en leviers de progrès.