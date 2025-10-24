Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les Évêques appellent à la prière et à l'apaisement

À quelques heures du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025, la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a appelé les populations ivoiriennes à l'apaisement et à la prière. C'était le vendredi 24 octobre 2025, à Daloa.

Pour les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, l'heure est à la justice, à la paix, au respect du droit et de la vie humaine, afin d'éviter que cette période délicate ne ressemble à celles qu'a connues le pays au cours des dernières décennies.

Toutefois, ces hommes de Dieu déplorent le sombre tableau que présente la situation actuelle en Côte d'Ivoire, marqué notamment par des morts, de nombreuses arrestations et emprisonnements, des blessés et d'importants dégâts matériels.

Peinés par la situation, ils ont exprimé leur compassion aux familles éplorées, formulé leurs voeux de prompt rétablissement aux blessés et apporté leur réconfort aux prisonniers. « Le feu est allumé, le brasier est fumant. Jusqu'à quand cela va-t-il durer ? », se sont-ils interrogés.

Tout en insistant sur la nécessité de l'apaisement et du calme, ils ont exhorté les fidèles à la prière et au jeûne. « Face à la gravité de la situation, combattons avec les armes de la prière et du jeûne », ont-ils déclaré.

Bien avant cela, la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire avait déjà rappelé, à plusieurs reprises, ses appels à la paix. En janvier 2025, à Bondoukou, lors de la 126e Assemblée plénière, elle avait invité l'opposition et le pouvoir à prendre des décisions courageuses et à poser des actes forts pour sauver la nation ivoirienne. En mars, elle avait publié une adresse intitulée « Pour une élection juste, transparente, inclusive et apaisée ». Enfin, le 29 juillet dernier, les prélats ont diffusé une lettre pastorale portant sur le même sujet.