Cote d'Ivoire: Promotion de la paix - L'Odec appelle les Églises et les chrétiens à une mobilisation nationale

À l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, l'Organisation de la défense des droits des églises et des chrétiens (Odec) a lancé un appel solennel à la mobilisation spirituelle du corps du Christ pour préserver la paix, la cohésion et l'unité nationale.

Selon un communiqué de presse, le président de l'Odec, le Révérend Marcel Kouamenan, invite toutes les Églises de Côte d'Ivoire à « se tenir dans la prière et dans l'intercession » pour le pays. « Notre Nation traverse un moment historique. À la veille d'un scrutin majeur, il est du devoir du peuple de Dieu d'élever la voix vers le Seigneur pour la paix, la stabilité et la protection de la Côte d'Ivoire », a déclaré le Révérend Kouamenan.

Une chaîne nationale de prière ce 24 octobre

L'Odec a annoncé l'organisation d'une chaîne nationale de prière ce vendredi 24 octobre 2025, dans toutes les localités du pays. Chaque fidèle est invité à consacrer douze minutes de prière pour intercéder en faveur de la paix durable, de la sécurité des autorités, des candidats et des citoyens.

Le Révérend Kouamenan a précisé que cette initiative s'appuie sur le message biblique de Jérémie 29:7 :« Recherchez la paix de la ville... car votre paix dépend de la sienne. » ou encore : « Nous croyons que lorsque le peuple de Dieu prie, le ciel s'ouvre et la Nation trouve la sérénité nécessaire pour avancer. Cette chaîne de prière est un acte de foi et de responsabilité citoyenne », a-t-il ajouté.

Les chrétiens appelés à être des ambassadeurs de paix

Le président de l'Odec a également exhorté les fidèles à incarner la paix dans leurs paroles et leurs actions, en privilégiant le dialogue, la tolérance et le respect des autorités établies, conformément à Romains 13:1-2.

« Chaque chrétien doit se comporter comme un ambassadeur de paix. Nos paroles doivent guérir, non blesser ; rassembler, non diviser. La Côte d'Ivoire a besoin d'une Église responsable et prophétique, au service de la cohésion nationale », a souligné le Révérend Kouamenan.

Un appel à l'unité du Corps du Christ

Le communiqué insiste enfin sur la nécessité de l'unité entre les différentes confessions chrétiennes du pays. Le Révérend Kouamenan a rappelé qu'il est essentiel que les Églises, ministères et mouvements chrétiens « travaillent main dans la main », au-delà des appartenances dénominationnelles et politiques.

« Dans un moment aussi sensible, l'Église doit parler d'une seule voix. Ensemble, faisons de nos assemblées des autels de paix et d'intercession pour la Côte d'Ivoire », a-t-il lancé.

Clôturant son message, le président de l'Odec a confié la Côte d'Ivoire à la grâce divine : « Que Dieu bénisse notre pays, terre d'hospitalité, d'espérance et de paix. Que Son Esprit conduise nos dirigeants, éclaire nos choix et fortifie notre unité. »

Par cet appel, l'Odec entend mobiliser le peuple chrétien autour d'une démarche spirituelle et citoyenne, afin que la Côte d'Ivoire vive une élection apaisée, fraternelle et porteuse d'espérance.