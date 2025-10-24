Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La Cei en appelle à la responsabilité de tous les acteurs

À la veille du scrutin présidentiel du samedi 25 octobre 2025, le président de la Commission électorale indépendante (Cei), Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, s'est adressé ce 24 octobre 2025, à Abidjan, aux Ivoiriens dans un message solennel empreint d'appel au civisme, à la paix et à la transparence.

« Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, » a lancé d'emblée le président de la Cei avant de rappeler que huit millions sept cent vingt-sept mille électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour élire le prochain Président de la République parmi cinq candidats validés par le Conseil constitutionnel. Il a salué le bon déroulement de la campagne électorale, marquée selon lui par « un esprit d'ouverture, de tolérance et de respect mutuel », malgré « quelques incidents isolés ».

« Je félicite tous les acteurs pour leur attitude exemplaire et les invite à maintenir cette dynamique jusqu'à la proclamation des résultats définitifs », a-t-il déclaré. Le président de la Cei a ensuite détaillé le dispositif électoral mis en place : 25 370 bureaux de vote seront ouverts sur le territoire national, de 8h à 18h, conformément au décret de convocation du corps électoral ; 308 bureaux seront également ouverts à l'étranger, dans les représentations diplomatiques et consulaires, afin de permettre à la diaspora ivoirienne de participer au scrutin. Au total, 25 678 bureaux de vote accueilleront les électeurs, dont 120 178 Ivoiriens de l'étranger.

« Toutes les dispositions ont été prises pour un scrutin apaisé et ordonné », a assuré Coulibaly-Kuibiert, précisant que la Cei a veillé à la logistique et à la sécurité sur l'ensemble du territoire et dans les pays concernés. Le président de la Cei a insisté sur la participation massive au vote, rappelant que « l'élection est un rendez-vous populaire et citoyen ».

« Je lance un appel à tous les électeurs inscrits : allez voter dans le calme et la paix. Les dispositions sécuritaires nécessaires ont été prises pour garantir la sérénité du scrutin », a-t-il rassuré. Il a par ailleurs invité ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur à le faire le jour du vote dans leurs bureaux respectifs.

Pour connaître leur centre de vote, les électeurs peuvent consulter le site www.cei.ci ou composer le *code USSD 919# ou #919# sur leur téléphone mobile.

S'adressant aux candidats et à leurs représentants, Coulibaly-Kuibiert les a félicités pour la conduite pacifique de leur campagne. Il les a exhortés à poursuivre dans la voie de la responsabilité : « Vos délégués dans les bureaux de vote doivent veiller, aux côtés des membres de la Cei, à la régularité et à la transparence des opérations », a-t-il insisté, tout en rappelant qu'ils disposent de la possibilité de signaler tout manquement à la Cei, ou de le consigner dans le procès-verbal du dépouillement.

Aux agents électoraux : exemplarité et rigueur exigées

Le président de la Cei s'est également adressé aux agents réquisitionnés pour la tenue des bureaux de vote, les commissions locales et les superviseurs techniques, les exhortant à la neutralité, à la discipline et à la courtoisie envers les électeurs.

« Vous êtes les premiers maillons de la chaîne électorale. Les premiers résultats provisoires sortent de vos bureaux ; soyez donc rigoureux et professionnels », a-t-il martelé. Il a encouragé les chefs d'antennes régionales, chefs de zones, agents techniques d'appui et commissaires centraux à maintenir le haut niveau de compétence et d'impartialité qui caractérise les scrutins ivoiriens depuis plusieurs années.

La Cei réaffirme son engagement pour une élection transparente

Dans la dernière partie de son adresse, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime a réaffirmé l'engagement de la Cei à organiser une élection équitable et crédible. « La seule et unique ambition de la Commission électorale indépendante est de conduire cette élection dans la transparence, l'impartialité et la paix », a-t-il assuré.

Il a également salué le rôle des forces de défense et de sécurité, appelées à garantir un environnement sûr tout au long du processus. « Votre mission est essentielle pour permettre aux électeurs de voter sereinement et à la CEI d'exercer pleinement ses prérogatives. Demeurez cette force rassurante au service de la démocratie », leur a-t-il recommandé.

"Que le meilleur gagne"

Concluant son adresse, le président de la CEI a souhaité bonne chance à tous les candidats et succès à la Côte d'Ivoire : « Je ne doute pas que le scrutin du 25 octobre 2025 consolidera nos acquis démocratiques et renforcera notre communauté de destin.Que le meilleur gagne. Vive la Côte d'Ivoire ! Vive la République ! »