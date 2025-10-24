Cote d'Ivoire: Africa Sports - La coalition Babou-Deignan-Koné appelle à un sursaut historique

24 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba (stagiaire)

Réunis à la médiathèque de la mairie de Treichville, le jeudi 23 octobre 2025, Éric Babou, Jean-Michel Deignan et Koné Cheick Oumar ont lancé un appel pressant à la mobilisation pour « sauver l'Africa Sports », miné par une gouvernance qualifiée d'« opaque » et par un vide institutionnel imminent.

La coalition, qui rassemble d'anciens dirigeants et des prétendants déclarés à la présidence de l'Africa Sports, a tiré la sonnette d'alarme.

Lors d'une conférence de presse, ses membres ont dénoncé « quatre années de gestion sans cap ni transparence » sous la présidence de Kuyo Téa Narcisse, dont le mandat arrive à échéance le 27 octobre 2025.

« À partir de cette date, Kuyo sera forclos et inapte à agir au nom du club », a averti Éric Babou, fustigeant une direction « opaque, divisée et inefficace ».

Et Jean-Michel Deignan de renchérir : « Le processus électoral qu'il veut organiser est biaisé. Il a eu tout le temps de préparer la succession, mais ne l'a pas fait. »

Le collectif, soutenu par les associations Africa Futur et Africa Nouveau, a annoncé la création d'un Comité de sauvetage provisoire (Csp), chargé de rétablir la transparence, d'organiser une Assemblée générale extraordinaire et de préparer de nouvelles élections.

« L'heure n'est plus aux calculs, mais au sursaut », ont-ils conclu, appelant tous les Oyé à sauver ensemble le club vert et rouge.

Le dépôt des dossiers de candidature à la présidence du club se poursuit jusqu'au 26 octobre, avant l'Assemblée générale élective prévue pour le 8 novembre 2025.

