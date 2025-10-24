La mairie d'Abobo avec à sa tête Kandia Camara, a procédé au lancement le jeudi 23 octobre 2025, des travaux de bitumage de la voie reliant la Pharmacie Saint Antoine de Sagbé au collège Bocabo. Un projet attendu depuis longtemps par les populations de ces deux quartiers.

Le tronçon à bitumer est long de 1,6 km. Il fait deux fois une voie. Il sera réalisé sur une période de neuf mois, c'est-à-dire du 23 octobre 2025 à fin juillet 2026. Son coût total, selon le maire, est d'environ 2 milliards de Fcfa, entièrement financé par la mairie d'Abobo.

« Le samedi 4 octobre 2025, lors de la distribution de 60 000 kits scolaires aux élèves d'abobo, j'ai entendu les populations réclamer le bitume alors que le projet était déjà prévu. Nous l'avons accéléré. Ce projet est donc votre victoire, car votre souffrance et vos cris du coeur, vos doléances, vos appels répétés à la mairie ont eu une oreille attentive auprès du conseil municipal », a déclaré la première magistrate.

Elle a expliqué que la vision du conseil municipal d'Abobo, c'est d'être proche des populations, à l'écoute de celles-ci.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Chaque fois que nous venons sur le terrain, ce n'est pas pour des discours, mais pour répondre concrètement aux besoins exprimés. Et cette route vient s'ajouter à plusieurs autres chantiers déjà en cours, notamment la construction et la réhabilitation des écoles, la modernisation des marchés, la construction de nouveaux espaces publics, la réhabilitation du centre de santé de Biabou et l'amélioration continue de la mobilité des populations avec les travaux de voirie communale », a-t-elle ajouté.

Ali Combo Fouadi, directeur général de l'entreprise Mwendo Construction et Énergie, en charge de la réalisation des travaux, a précisé que cette route sera construite selon les normes et standards actuels, afin de faciliter la circulation et d'améliorer le bien-être des habitants.

Il a appelé à la collaboration des populations de Bokabo pour faciliter le déroulement des travaux. « Les neuf mois peuvent sembler longs, mais ils passeront vite si chacun contribue à éviter les obstacles sur le chantier. Nous prenons l'engagement de respecter ce délai afin que vous puissiez l'inaugurer dans la joie », a rassuré le constructeur.