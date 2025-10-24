Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer du sein - Agnès Kraidy sensibilise les femmes de Fraternité Matin

À l'occasion de la célébration d'Octobre Rose, Sa Majesté Agnès Kraidy, journaliste, par ailleurs présidente de l'association Agir contre les cancers, a animé une conférence de sensibilisation autour du thème : « Vaincre le cancer du sein : de la peur à l'espoir », le jeudi 23 octobre 2025, au sein de la structure Fraternité Matin.

Organisée par l'Association des femmes de Fraternité Matin (Afm), cette rencontre avait pour objectif de permettre aux femmes de briser les tabous, de dissiper les craintes et d'acquérir des outils concrets pour la prévention.

La conférencière a abordé le sujet sous trois axes principaux : la compréhension du cancer du sein, l'importance de cet organe dans la vie de la femme, ainsi que les moyens de prévention et de guérison.

Elle a rappelé que le sein n'est pas seulement un symbole de féminité, mais aussi un organe vital pour la maternité, car il permet d'allaiter et de nourrir l'enfant. D'où la nécessité de s'informer, de le protéger et d'en prendre soin. Car, dit-elle, l'ignorance est la pire des maladies.

« Il faut aller à l'hôpital avant d'être malade. Si le cancer est détecté tôt, neuf (9) femmes sur dix (10) peuvent guérir. Autrefois observé chez les femmes de plus de 45 ans, il touche désormais celles âgées de 20 à 90 ans », a-t-elle prévenu.

Et d'ajouter que, d'ici 2030, le cancer du sein pourrait toucher une femme sur huit, car la maladie est parfois héréditaire. Selon elle, 40 % des cancers sont évitables si les femmes adoptent une meilleure hygiène de vie et effectuent une échographie mammaire chaque année.

Concernant les facteurs de risque, elle a cité, entre autres, la pilule contraceptive, l'absence d'enfants, la ménopause tardive, le tabac, l'alcool et une mauvaise alimentation.

Présent à l'événement, Kouassi Mathias, Responsable des ressources humaines de Fraternité Matin, a salué le courage des femmes dans cette lutte. Pour sa part, Mme Dazié Abiro Thérèse, présidente de l'Afm, a exprimé sa gratitude envers la conférencière pour son engagement et son intervention inspirante. Elle a exhorté toutes ses soeurs à prendre leur santé au sérieux et à se faire dépister régulièrement.

Les partenaires Sunu Assurances et le Fonds de garantie des crédits aux Pme, représenté par Jessica Yao, ont apporté leur soutien pour la bonne tenue de l'événement.