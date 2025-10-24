Cote d'Ivoire: Humour/Festival Afrikiki - Le Magnific triomphe au Canada

24 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par serges n'guessant

L'humoriste ivoirien s'est produit dans plusieurs villes canadiennes.

De retour d'une tournée triomphale au Canada, l'humoriste Le Magnific savoure encore le succès de sa participation à la 10e édition du Festival international d'humour «Afrikiki» organisée du 2 au 21 octobre, au Canada.

En compagnie des humoristes d'Afrique et des autres continents, dans des salles archicombles, il a fait rire aux éclats le public de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de Rimouski, des Trois-Rivières, de Gatineau et même du Nunavut.

Cette tournée canadienne a été un véritable succès populaire. Partout où il est passé, Le Magnific a su séduire par son humour fin teinté d'africanité et de réalisme social.

« Merci aux organisateurs, une équipe de professionnels, pour cette 10e édition exceptionnelle. Merci au public chaleureux des différentes villes qui nous a très bien accueillis lors de nos spectacles », a-t-il déclaré, le 22 octobre, de retour à Abidjan.

L'humoriste s'est également réjoui d'avoir conquis un nouveau public, en plus de la diaspora africaine. « Dans les différentes salles où nous avons joué, il y avait des Canadiens qui me découvraient. Ils ont aimé mon humour. C'était mon pari et je l'ai gagné », a-t-il indiqué.

La présence de la ministre canadienne de la Culture et de sa délégation à l'un des spectacles de Montréal était un honneur pour les artistes invités.

Fort de ce succès, Le Magnific se tourne désormais vers son prochain défi : une tournée américaine avec une série de spectacles.

