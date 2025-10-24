Cote d'Ivoire: Humour/Festival Afrikiki - Le Magnific triomphe au Canada

L'humoriste ivoirien s'est produit dans plusieurs villes canadiennes.

De retour d'une tournée triomphale au Canada, l'humoriste Le Magnific savoure encore le succès de sa participation à la 10e édition du Festival international d'humour «Afrikiki» organisée du 2 au 21 octobre, au Canada.

En compagnie des humoristes d'Afrique et des autres continents, dans des salles archicombles, il a fait rire aux éclats le public de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de Rimouski, des Trois-Rivières, de Gatineau et même du Nunavut.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette tournée canadienne a été un véritable succès populaire. Partout où il est passé, Le Magnific a su séduire par son humour fin teinté d'africanité et de réalisme social.

« Merci aux organisateurs, une équipe de professionnels, pour cette 10e édition exceptionnelle. Merci au public chaleureux des différentes villes qui nous a très bien accueillis lors de nos spectacles », a-t-il déclaré, le 22 octobre, de retour à Abidjan.

L'humoriste s'est également réjoui d'avoir conquis un nouveau public, en plus de la diaspora africaine. « Dans les différentes salles où nous avons joué, il y avait des Canadiens qui me découvraient. Ils ont aimé mon humour. C'était mon pari et je l'ai gagné », a-t-il indiqué.

La présence de la ministre canadienne de la Culture et de sa délégation à l'un des spectacles de Montréal était un honneur pour les artistes invités.

Fort de ce succès, Le Magnific se tourne désormais vers son prochain défi : une tournée américaine avec une série de spectacles.