Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - Le comité régional de gestion des épidémies de Matam équipé en matériel de prévention

Matam — L'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a remis, vendredi à Matam (nord) du matériel de prévention composé d'équipements de protection individuelle et une dotation en carburant au Comité régional de gestion des épidémies (CRGE) pour faire face à la fièvre de la vallée du Rift, a constaté l'APS

"Nous avons remis des appuis au Comité régional de gestion des épidémies, qui est constitué d'équipements de protection individuelle, du matériel pour protéger le bétail et une dotation en carburant pour faciliter aux acteurs la mobilité", a dit Docteur Coumba Faye Diouf, Coordonnatrice nationale du Centre d'urgence de la FAO.

Intervenant à lors d'une cérémonie de remise de cet appui, elle a fait savoir que ce soutien "vient à son heure, car faisant suite à différentes requêtes qui ont été formulées par les autorités administratives locales".

Les responsables de la FAO étaient accompagnés d'agents du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, de ceux de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que d'autres officiels de la Primature, dans le cadre d'une mission mixte.

"Lors d'une réunion du CRGE, nous avions exprimé des besoins en équipements et du matériel pour appuyer le dispositif de riposte et de prévention au niveau régional. Ce geste arrive à un moment où la région en avait vraiment besoin", a soutenu l'adjoint au gouverneur de Matam, en charge du Développement, Tafsir Baba Anne.

La région de Matam compte, à la date du 22 octobre 13 cas positifs à la fièvre de la vallée du rift. Huit cas sont enregistrés dans le district de Thilogne, deux à Kanel, un autre à Ranérou et deux cas à Matam.

Deux décès ont été enregistrés dans la région dans les districts de Thilogne et de Kanel.