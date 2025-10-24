Sénégal: Un homme d'affaires accorde un prêt de 48 millions à 240 femmes de Kaffrine

24 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Un groupement d'intérêt économique (GIE) a reçu de l'homme d'affaires El Hadji Modou Ndao, vendredi, à Kaffrine (centre), un financement de 48 millions de francs CFA pour permettre à ses membres, 240 femmes, de dérouler leurs activités économiques.

"Nous procédons, aujourd'hui, à la remise d'un financement d'un montant total de 48 millions de francs CFA à 240 femmes, grâce à notre partenaire, le PAMECAS", a dit M. Ndao.

Le financement a été remis aux bénéficiaires en présence de représentants du PAMECAS, le Partenariat pour la mobilisation de l'épargne et le crédit au Sénégal, une institution de microfinance.

Selon El Hadji Modou Ndao, les bénéficiaires, des femmes du département de Kaffrine, ont été formées à plusieurs métiers, dont la fabrication du savon et la transformation de divers produits. Il s'agit d'activités économiques qu'elles vont exercer avec les fonds reçus.

M. Ndao affirme que cette initiative matérialise la continuité de son "engagement" en faveur du développement économique local.

Il a invité les femmes à une "gestion rigoureuse" des fonds reçus et leur a demandé d'éviter tout détournement d'objectif.

Les bénéficiaires ont remercié l'homme d'affaires et ont promis de rembourser le prêt dans les délais indiqués.

