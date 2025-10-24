Sénégal: L'Association sénégalaise de la normalisation veut traduire les ambitions de la nouvelle politique nationale de la qualité

Dakar — La nouvelle politique de la qualité du Sénégal, portée par l'Association sénégalaise de la normalisation (ASN), vise à accompagner les politiques publiques dans la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050".

"Notre objectif principal, outre le positionnement de l'ASN comme référence en matière de normalisation, est de démontrer son rôle important dans les différents projets de l'Etat pour l'atteinte des objectifs", a déclaré El Hadj Abdourahmane Ndione, directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation.

Il intervenait lors de la célébration, vendredi, à Dakar, de la 56ème Journée mondiale de la normalisation, coïncidant avec l'élaboration de la nouvelle politique nationale de la qualité du Sénégal.

La Journée mondiale de la normalisation est commémorée habituellement le 14 octobre de chaque année, mais pour des contraintes de calendrier, le Sénégal a choisi de la célébrer ce 24 octobre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Vision partagée pour un monde meilleur : ODD 17, le partenariat pour la réalisation des objectifs" est le thème retenu pour cette commémoration.

Selon le DG de l'Association sénégalaise de normalisation, la nouvelle politique de la qualité du Sénégal "tient compte des axes de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, afin d'accompagner les politiques publiques dans la mise en oeuvre des projets et des programmes".

La normalisation, dit Abdourahmane Ndione, fournit "des outils communs" en facilitant la coopération internationale pour permettre aux entreprises et aux gouvernements de "communiquer efficacement" sur le développement en matière de durabilité.

"Avec l'ODD 17 [consistant à redynamiser le partenariat mondial pour le développement durable], la normalisation permet de renforcer les partenariats entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile mais également de promouvoir une coopération à l'échelle mondiale", a signifié le directeur général de l'ASN.

La normalisation établit, dans cet objectif, des "cadres de référence" et des normes de gestion favorisant une collaboration "plus efficace", qui assurent la transparence et renforcent les capacités.

"C'est dans ce contexte également que le gouvernement du Sénégal vise à repositionner le pays comme un acteur majeur du développement durable en Afrique, en misant sur l'innovation, la valorisation du capital humain, la transition écologique et la souveraineté économique", a souligné El Hadj Abdourahmane Ndione.

Il fait observer que de ce point de vue, les objectifs de l'Association sénégalaise de normalisation "s'alignent parfaitement avec cette dynamique du gouvernement".

"Les normes sont un socle technique commun, facilitant le transfert de technologies, d'innovations et la mise en oeuvre des politiques publiques durables", a de son côté déclaré Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Il a précisé que les normes permettent l'interopérabilité entre systèmes, produits et services dans "un monde "de plus en plus interconnecté".

"Au Sénégal, nous avons un dispositif autour de l'ASN qui joue un rôle crucial dans l'élaboration et la vulgarisation des normes nationales, la participation aux travaux de normalisation régionale et internationale, la certification de configurés aux normes et l'accompagnement des actifs", a relevé M. Ndiaye.

Il a par ailleurs soutenu que les normes internationales sont la clé d'une intégration réussie dans l'économie mondiale.

"Nous travaillons également à l'harmonisation régionale des normes pour favoriser l'intégration économique et commerciale de notre région", a signalé le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce.