Afrique: L'UCAD et la CAF signent un accord de partenariat pour la formation des dirigeants du football africain

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a signé un accord avec l'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD), dans le but de renforcer les compétences des secrétaires généraux de ses 54 fédérations membres, a-t-on appris vendredi de cet établissement d'enseignement supérieur sénégalais.

L'UCAD a rendu publique la signature de l'accord, dans un communiqué parvenu à l'APS.

Les deux partenaires envisagent, selon le texte, la création d'un centre d'excellence pour l'éducation au football africain et des formations en gouvernance, droit du sport et gestion du patrimoine sportif.

L'accord a été signé par le recteur de l'UCAD, Alioune Badara Kandji, et le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, en présence de plusieurs personnalités, dont le directeur de l'INSEPS de Dakar, l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport, Souleymane Diallo, affirme la même source.

L'UCAD et la CAF prévoient également de créer, sur la base du partenariat noué, un programme de formation universitaire débouchant sur un certificat en gestion du football, destiné aux secrétaires généraux des fédérations membres de la CAF.

La première cohorte de leaders de fédérations nationales de football bénéficiaires de cette formation devrait démarrer ses cours en mars 2026, selon le communiqué.

La collaboration est décrite par le recteur de l'UCAD comme "une alliance entre savoir académique et pratique sportive".

C'est aussi l'expression de leur "volonté commune de faire du football un levier de formation, d'innovation et de développement", affirme le communiqué.