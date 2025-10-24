Tunisie: L'Université de Tunis El Manar signe un accord de coopération avec l'Université des Études Internationales de Pékin

24 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Mercredi dernier, l'Université de Tunis El Manar a signé un protocole de coopération avec l'Université des Études Internationales de Pékin, en République populaire de Chine, visant à développer les échanges académiques et la recherche entre les deux établissements.

Selon un communiqué de l'Université de Tunis El Manar, cet accord permettra notamment de faciliter la mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel, de lancer des projets de recherche communs, d'organiser des séminaires scientifiques et de mettre en place un encadrement conjoint de travaux de recherche.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de l'Université de Tunis El Manar pour renforcer sa présence sur la scène académique internationale et élargir son réseau de partenaires à l'échelle mondiale.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du président de l'Université de Tunis El Manar, Moez Chafra, et d'une délégation chinoise comprenant le vice-président de l'Université des Études Internationales de Pékin, le vice-directeur du Bureau de la planification stratégique et la vice-directrice du Bureau de la coopération internationale. Les deux parties ont présenté leurs stratégies de coopération internationale et discuté des perspectives de développement futur du partenariat.

