Tunisie: L'Etoile s'est inclinée une 3e fois à l'Olimpico - L'interminable fiasco !

L'Olimpico de Sousse n'est plus une citadelle imprenable, il est devenu le lieu des opportunités pour de nombreux adversaires quel que soit leur calibre.

Tacle en retard de Chouchane en 1ère mi-temps suivi d'un avertissement, Ben Sghaier très court, Ben Choug hors-jeu, Gazzeh coupable sur les 2 buts, voilà quelques exemples des échecs individuels des joueurs de l'Etoile devant l'OB. En conférence de presse d'après-match, Nafkha a exprimé sa consternation, avec une dose d'amertume : «Eux (ndlr: les joueurs de l'Olympique de Béja) ont eu deux occasions, pour marquer et nous on en a créé plein pour n'en concrétiser qu'une seule.

On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Personne ne peut tolérer cette situation et on comprend la colère des supporters et leur réaction. Nous devons rester unis et solidaires face aux échéances à venir».

C'est une équipe B ou presque qui a rendu les armes face aux Cigognes. Surprise de taille avant le début du match, Nafkha a aligné une formation inédite et quasiment expérimentale. Il a choisi d'aligner d'entrée Najeh Ferjani qui n'a pas percé et Maher Ben Sghaier qui a fait étalage d'insuffisances sur le plan technique.

Il faut dire que le match a été mal abordé, avec une 1ère demi-heure hors sujet. Les joueurs alignés n'ont pas fait la différence au vu du résultat final, chacun manquant de justesse dans le geste final que ce soit Chaâbani devant ou Ben Sghaier au milieu du terrain. Hormis Hnid (qui n'a pas sorti un grand match), Omija et Ben Choug, trois titulaires du onze de Nafkha, il n'y a eu que des joueurs traditionnellement remplaçants qui ont été alignés d'entrée. Des cadres comme Ghedamsi, Anan, Aouani et Al Glaieb ont débuté sur le banc.

Seul Bouslama a surnagé

En fin de première mi-temps, un joueur est sorti du lot, Mohamed Hédi Bouslama qui a failli planter 2 buts, se contentant du seul but égalisateur. En seconde période, le retour de Dhaoui, en lieu et place de Smichi complètement transparent, n'a pas changé grand-chose, lui qui a vendangé une balle de but en lobant au-dessus de la cage.

Le double changement avec l'entrée du duo Anan et Aouani, ensuite Ben Amor à la place de Chouchane, n'a pas permis de changer le cours du match, ni de renverser la vapeur. En tout état de cause, presque aucun joueur n'a semblé inspiré. Le coach assume une grande part de responsabilité dans cet énième fiasco à l'Olimpico. Une nouvelle déconfiture qui ne présage rien de bon pour la suite de la saison.