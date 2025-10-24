Tunisie: Le CAB concède la défaite - Rien de bon !

Les Cabistes ont, encore une fois, déçu...

Désormais, il n'y a plus à rougir d'une défaite dans la large famille cabiste! Le CAB a, depuis des saisons, pris la fâcheuse habitude de perdre très souvent aussi bien à domicile qu'en dehors de ses bases sans que les responsables se remettent en question. Il est vrai que les supporters « jaune et noir» n'attendent pas également de cette équipe cabiste de faire grand-chose et encore moins de donner des sensations.

Mais force est de constater que le niveau du CAB se trouve en deçà du minimum exigé et ça continue... Le fond est atteint depuis longtemps. Contre le ST, pourtant revenu d'un déplacement en Algérie avec une défaite mal digérée, le CAB n'a pas su exploiter cette aubaine et prendre le dessus.

C'est tout le contraire qui s'est produit ! On a vu un ensemble stadiste tout simplement maître du jeu. Les Cabistes n'ont pas montré qu'ils avaient évolué depuis l'arrivée de Chokri Bejaoui aux commandes. L'idée même d'un soupçon de système de jeu mis en place n'y était pas à cette occasion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après de légers progrès dans la circulation du ballon, lors des derniers matches, on est retombé dans le péché mignon, à savoir balancer de longs centres à partir de la défense directement en direction du longiligne Mbaye. Cette façon de procéder a été un échec total puisque l'attaquant sénégalais n'a rien pu faire de bon devant une défense intraitable dirigée par le rigoureux Marwan Sahraoui.

On a pensé, au CAB, trouver en lui un joueur-station en attaque, mais, malheureusement, rien de tout cela. Il n'a même pas réussi à dominer ses adversaires au jeu de tête et donc privation de déviations à ses coéquipiers.

En panne d'idées !

Les changements effectués en deuxième mi- temps (dès la 57') de Mbaye et Diop par Fellahi et Taimi n'ont pas résolu le problème de l'efficacité devant les bois du ST. Certes, l'animation offensive est devenue légèrement meilleure, mais trop insuffisante pour inquiéter l'adversaire.

Et même quand les Cabistes avaient pris un peu d'ascendant et espéraient égaliser en fin de match, le remplaçant de Cissoko, Berrima, alors qu'il était en possession du ballon à la limite de la surface de réparation du ST, n'a pas trouvé mieux que de faire une passe à l'adversaire et sur le contre, le CAB concède le second but. Et pour boucler la boucle, nous ne répéterons jamais assez qu'il faudra urgemment doter la défense bizertine de deux axiaux au jeu rigoureux, sinon on n'est pas sorti de l'auberge...