Afrique: Secteur de l'assurance - La Tunisie, un acteur clé en Afrique

Selon le rapport annuel 2025 de l'Organisation des assurances africaines (OAA), la Tunisie se distingue comme un leader régional dans le secteur de l'assurance. Le pays se classe au 6e rang africain en termes de pénétration de l'assurance et mise sur une combinaison d'acteurs publics, privés et innovants pour renforcer sa position et attirer davantage d'investissements et de devises étrangères.

Le rapport annuel 2025 de l'OAA met en évidence la position stratégique de la Tunisie dans le secteur de l'assurance en Afrique. Avec un taux de pénétration de 2,28 %, le pays se classe parmi les leaders continentaux, derrière des marchés comme l'Afrique du Sud, la Namibie et Maurice.

Cette performance, si elle est encourageante, souligne également une sous-assurance persistante dans des secteurs clés tels que la santé, l'habitat et l'agriculture. La stabilité de ce marché repose sur la présence de compagnies locales de renom, qui jouent un rôle central dans la sécurisation des risques et le soutien à la croissance des assureurs locaux. À ces acteurs traditionnels s'ajoutent les mutuelles et caisses sociales, comme la Cnam, qui contribuent indirectement à l'extension de la couverture sociale et à la pénétration de l'assurance.

Innovation et numérique : moteurs de développement

Le rapport souligne que l'un des défis majeurs du secteur reste l'innovation et la digitalisation. Les startup et insurtech tunisiennes commencent à transformer le marché, proposant des produits innovants, accessibles et adaptés aux besoins d'une population connectée. Ces initiatives permettent non seulement d'améliorer l'expérience client, mais aussi de développer l'inclusion financière et d'attirer des devises étrangères, notamment via les services numériques exportables.

Par ailleurs, les banques et réseaux de distribution traditionnels restent des vecteurs essentiels pour la commercialisation des produits d'assurance-vie et non-vie, contribuant à élargir le marché et à renforcer le climat de confiance auprès des assurés. Malgré ces atouts, la Tunisie doit encore relever plusieurs défis. La pénétration de l'assurance reste faible dans certaines régions rurales et parmi les populations à faible revenu. De plus, le secteur doit poursuivre la modernisation de ses services, simplifier les procédures et renforcer la réglementation pour s'aligner sur les standards internationaux.

Vers un leadership régional

Le rapport de l'OAA recommande de renforcer l'inclusion financière, la numérisation des services et le développement de produits adaptés aux besoins locaux, notamment pour les jeunes, les indépendants et les entreprises exportatrices. Cette approche pourrait non seulement améliorer la position de la Tunisie sur le marché africain, mais également renforcer sa compétitivité à l'international et attirer de nouvelles sources de devises.

En conclusion, la Tunisie dispose d'un marché d'assurance solide et diversifié, soutenu par un ensemble d'acteurs traditionnels, innovants et institutionnels. Si le pays continue de moderniser son cadre réglementaire et de stimuler l'innovation, il pourrait consolider son rôle de leader régional dans l'assurance en Afrique, tout en favorisant la croissance économique et l'attraction de devises étrangères.