Tunisie: Le Groupe Chimique bénéficie de l'expertise chinoise pour réduire la pollution

Wan Li, ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, a annoncé aujourd'hui que la Chine est prête à partager son expertise avec le Groupe Chimique Tunisien (GCT) afin de soutenir le développement de l'industrie chimique en Tunisie.

Dans un entretien accordé à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), l'ambassadeur a indiqué qu'une équipe technique d'une entreprise chinoise, actuellement en charge de la construction d'une usine de phosphates dans un gouvernorat voisin de Gabès, avait été dépêchée cette semaine pour évaluer la situation environnementale de la région.

« Le côté tunisien a sollicité l'assistance de la Chine pour moderniser les unités de production du GCT à Gabès, traiter les émissions de gaz et réduire la pollution », a précisé Wan Li, en rappelant sa rencontre précédente avec le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari.

L'ambassadeur a souligné que l'industrie chimique est intrinsèquement risquée et que de nombreux pays ont, au fil de l'histoire, été confrontés à des accidents de pollution. « La Chine, en tant que grande puissance industrielle, a tiré des leçons importantes en matière de protection de l'environnement. Préserver un environnement sain est essentiel pour le bien-être des populations. L'utilisation des technologies les plus avancées et l'application stricte des normes de production permettent de concilier développement industriel et protection écologique », a-t-il ajouté.

Wan Li a rappelé que la Chine s'était engagée en 2020 à réduire le pic de ses émissions de carbone avant 2030 et à atteindre la neutralité carbone avant 2060. Entre 2021 et 2024, la consommation énergétique par unité de PIB a diminué de 11,6 %. L'expérience chinoise montre qu'un équilibre entre développement économique et protection environnementale est possible et que le développement de l'industrie chimique doit s'accompagner d'une gestion stricte de la pollution.

« D'ici 2035, la Chine prévoit de réduire de 7 à 10 % les émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de pointe. Nous avons également construit le plus grand et le plus rapide système mondial d'énergie renouvelable, ainsi que des chaînes industrielles complètes dans le domaine des nouvelles énergies », a conclu l'ambassadeur.

Enfin, Wan Li a salué le rythme soutenu de la coopération entre la Tunisie et la Chine, ainsi que la mise en oeuvre des engagements du partenariat stratégique entre les deux pays dans plusieurs domaines, y compris l'industrie chimique.