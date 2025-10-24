Tunisie: Pour un pays souverain - Le Président mise sur la force du secteur agricole

Il est communément admis et connu que le secteur agricole représente un pilier incontournable de l'économie tunisienne en figurant parmi les principales activités de la dynamique nationale dans la mesure où elle contribue, en moyenne, à hauteur de plus de 10 pour cent du PIB et près de 15 pour cent de l'emploi.

Et partant de sa conviction quant à la nécessité de consacrer le principe de la souveraineté nationale complète, le Président de la République a toujours accordé une sollicitude particulière à ce domaine vital en s'intéressant de près à la promotion des divers volets de l'agriculture dans le pays.

D'ailleurs, pas plus tard que mardi 21 octobre, lors de l'entretien accordé au ministre de l'Agriculture, le Chef de l'Etat s'est penché sur l'état d'avancement de la saison agricole, plus précisément aux préparatifs de la campagne d'exportation, notamment celle des dattes tunisiennes, dont la récolte s'annonce exceptionnelle cette année.

En effet, les consignes présidentielles ont été données en vue de mettre les bouchées doubles et d'être à la hauteur de ce niveau de production étant donné que cette récolte record touche, également, d'autres filières, notamment celles des céréales et de l'huile d'olive.

Parmi ces directives pour tirer le meilleur parti de cette production majeure, on souligne l'ordre de renforcer le soutien aux petits agriculteurs, en particulier pour les opérations d'extraction, de stockage et de financement, à travers la simplification des procédures de crédits.

En outre, dans le souci évident de perfection, le Président Kaïs Saïed a recommandé de veiller à une meilleure présentation des produits avec un conditionnement local marqué par une présence du drapeau tunisien, ce qui devrait garantir une visibilité et une valorisation du "made in Tunisia" sur les nouveaux marchés et à l'international, en général.

Concernant plus spécifiquement l'huile d'olive, le Président de la République a mis l'accent sur l'obligation de mieux accompagner les petits producteurs, grâce à l'amélioration des conditions de trituration et de stockage, tout en exprimant le regret pour le manque de capacités de l'Office national de l'huile qui n'ont pas été renforcées comme prévu, d'où l'impératif de «tendre ver l'efficacité escomptée des structures publiques».

Et dans la perspective d'élargir la prospection et la conquête de nouveaux marchés pour l'huile d'olive tunisienne, le Chef de l'Etat a indiqué qu'il faut opter pour des destinations nouvelles, dont notamment celle des pays d'Amérique latine et d'Asie.

Et tout en dénonçant "l'exclusion d'un pays frère" de la campagne d'exportation des dattes tunisiennes, le Président de la République a été catégorique en qualifiant cette démarche "d'irresponsable", tout en assurant que des comptes devront être rendus par l'auteur de ce document, car « nos frères demeureront toujours nos frères, malgré les divergences d'approches ou de positions ».

Et d'ajouter en substance que « nos choix sont souverains, et nous n'accepterons plus jamais d'ingérence dans nos décisions ».

Rappelons que le Président Kaïs Saïed a toujours accordé un intérêt majeur au secteur agricole et son apport significatif, allant jusqu'à affirmer, à juste titre, au début de l'année 2025, que « le secteur agricole est l'avenir de la Tunisie qui ne peut pas jouir d'une souveraineté complète au cas où les Tunisiens se nourriraient grâce aux importations ».