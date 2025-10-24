Tunisie: Chine - Vers un partenariat économique à zéro droit de douane

L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, a annoncé ce vendredi que Pékin et Tunis travaillent activement à la conclusion d'un accord de partenariat économique pour le développement commun, visant à instaurer un régime de zéro droit de douane sur les produits échangés entre les deux pays, afin de renforcer la facilitation du commerce bilatéral.

Dans un entretien accordé à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), le diplomate chinois a exprimé l'espoir que les négociations aboutiront prochainement, permettant à un plus grand nombre de produits tunisiens de qualité d'accéder plus facilement au marché chinois. Une telle mesure, a-t-il précisé, contribuerait à porter les échanges tuniso-chinois à un niveau supérieur.

« Le volume du commerce entre la Chine et la Tunisie est déjà considérable, notamment les exportations tunisiennes vers la Chine », a souligné Wan Li, rappelant que Pékin s'emploie à assurer un développement équilibré entre les deux pays et à résoudre les difficultés techniques rencontrées par les exportations agricoles tunisiennes.

Selon lui, les autorités concernées des deux pays poursuivent leurs discussions dans ce sens, en veillant à intégrer les priorités tunisiennes.

L'ambassadeur a également rappelé que le président chinois Xi Jinping avait annoncé, en juin dernier, l'exonération totale des droits de douane sur 100 % des produits imposables provenant de tous les pays africains entretenant des relations diplomatiques avec la Chine, y compris la Tunisie. Cette initiative, inscrite dans le cadre du partenariat économique pour le développement commun, vise à ouvrir davantage le marché chinois et à offrir de nouvelles opportunités de croissance aux économies africaines.

D'après les données officielles, les importations tunisiennes en provenance de Chine ont progressé de 42,7 % durant les cinq premiers mois de 2025, représentant 14 % du total des importations tunisiennes à fin mai. Le volume global des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 9,2 milliards de dinars en 2024, contre 8,6 milliards de dinars en 2023, soit une hausse de 8 %.