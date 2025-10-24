Tunisie: Peines de 1 à 45 ans dans l'affaire El-Mnihla - Verdicts définitifs prononcés

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme de la Cour d'appel de Tunis a rendu tard jeudi soir ses verdicts dans l'affaire dite « El-Mnihla ». Les peines prononcées vont de un an à 45 ans de prison, assorties d'une surveillance administrative pour une durée de six mois à cinq ans, ainsi que de la confiscation des biens saisis, a indiqué une source judiciaire à l'Agence Tunis Afrique Presse.

Selon la même source, l'affaire concernait 56 prévenus, dont 11 en détention et le reste en liberté. Lors de la phase initiale de l'enquête, 71 personnes avaient été mises en cause, dont 14 en fuite. Les peines initiales prononcées à leur encontre allaient de la réclusion à perpétuité à 48 ans de prison, accompagnées d'une surveillance administrative de cinq ans. Ces verdicts n'ont pas été contestés par les prévenus ni par le ministère public.

L'affaire remonte au 11 mai 2016, lorsque les unités de la Garde nationale avaient mené une opération sécuritaire dans une maison de la région d'El-Mnihla, gouvernorat de l'Ariana. Deux dangereux éléments terroristes recherchés avaient été neutralisés, et plusieurs autres suspects arrêtés au cours de perquisitions et interpellations successives.