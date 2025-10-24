Tunisie: Transformer les déchets en énergie - Le pays passe à l'action

La Tunisie réaffirme son engagement en faveur d'une transition énergétique juste et durable, tout en contribuant activement aux efforts internationaux de lutte contre le changement climatique, à travers des projets intégrant environnement, énergie et développement, a indiqué l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie (ANME).

Une étude sur le potentiel national de valorisation énergétique des déchets dans les secteurs prioritaires, menée par des experts tunisiens et internationaux, a livré des résultats significatifs. Elle comprend notamment une analyse des expériences réussies en France et en Allemagne, ainsi qu'une évaluation des aspects techniques, économiques et environnementaux des technologies telles que la biodigestion et l'incinération avec récupération d'énergie, selon l'ANME.

L'agence a organisé, jeudi dernier à Tunis, un workshop consacré à la présentation des résultats de cette étude stratégique, dans le cadre du projet « Soutien à l'accélération de la transition énergétique en Tunisie », mis en oeuvre en coopération avec l'Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ).

Deux études de faisabilité préliminaires ont également été réalisées dans des entreprises industrielles tunisiennes opérant dans les secteurs laitier et agroalimentaire. En parallèle, une stratégie nationale et une feuille de route à l'horizon 2050 sont en cours d'élaboration pour structurer le développement de ce secteur prometteur.

Ces efforts visent à accélérer la transition énergétique par l'introduction de nouvelles sources d'énergie durables, à améliorer la santé publique en réduisant les impacts environnementaux liés aux décharges, et à encourager la mobilisation d'investissements à travers un cadre juridique clair et des opportunités de marché. Ils s'inscrivent également dans la promotion des principes de l'économie circulaire, en transformant les déchets en ressources énergétiques et économiques.

Le workshop a réuni le directeur général de l'ANME, Nafeê Boukari, le coordinateur du pôle Énergie et Climat à la GIZ, Mouhammed Khaoued, ainsi que plusieurs représentants de différents secteurs, selon la même source.