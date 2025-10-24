Tunisie: L'ambassadeur de Chine annonce la date d'entrée en service du pont de Bizerte

24 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le projet du nouveau pont de Bizerte avance à un rythme soutenu et devrait être prêt à l'exploitation d'ici la mi-2027, a annoncé vendredi l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li.

Dans un entretien accordé à l'Agence TAP, le diplomate a précisé qu'environ 14 % des travaux de construction des fondations ont déjà été achevés, ajoutant que la prochaine étape consistera à finaliser les fondations et les infrastructures sous-marines.

Le chantier, confié à la société chinoise Sichuan Road and Bridge à la suite d'un appel d'offres international, est mené en étroite coordination avec les autorités tunisiennes, afin d'assurer son achèvement dans les délais prévus, soit au second semestre de 2027.

Wan Li a rappelé que les travaux de forage des pieux avaient officiellement démarré en juillet dernier. Il a également indiqué que plusieurs cargaisons de matériaux et d'équipements sont arrivées en Tunisie durant les mois de septembre et d'octobre, avant d'être acheminées vers le site du projet.Le pont de Bizerte, a-t-il souligné, constitue l'un des projets d'infrastructure les plus emblématiques de la Tunisie, et un modèle de coopération internationale. Sa réalisation mobilise des compétences tunisiennes hautement qualifiées, appuyées par des experts étrangers.

Abordant la coopération bilatérale dans le domaine du transport aérien, l'ambassadeur chinois a fait savoir que la Chine souhaite à terme l'ouverture d'une ligne directe entre Pékin et Tunis, estimant que cette initiative, bien que complexe, mérite d'être étudiée pour renforcer les échanges et stimuler le tourisme entre les deux pays.

