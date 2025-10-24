Afrique: La Chine voit en la Tunisie un pôle d'excellence pour les talents africains

24 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, a affirmé, vendredi, que la Tunisie constitue un hub régional des compétences scientifiques, grâce à la qualité de sa main-d'oeuvre et à ses atouts humains, ce qui en fait un pôle attractif pour les investisseurs étrangers, y compris chinois.

Dans une interview accordée à l'Agence TAP, Wan Li a souligné que les compétences locales hautement qualifiées représentent un pilier stratégique du développement national, précisant que la Chine peut tirer profit de l'excellence des talents tunisiens.

Il a ajouté que son pays oeuvre activement à renforcer la coopération dans les industries émergentes en Afrique, notamment en Tunisie, dans des domaines tels que l'innovation technologique, l'économie numérique et la transition énergétique.

L'ambassadeur a également indiqué que plusieurs entreprises chinoises spécialisées dans l'innovation technologique cherchent à établir des partenariats avec des entreprises tunisiennes disposant d'une expertise reconnue dans la résolution de problématiques technologiques avancées au niveau régional.

Soulignant les qualités des ingénieurs tunisiens, polyglottes et capables d'apprendre rapidement, Wan Li a estimé que ces compétences favorisent leur intégration dans les stratégies régionales des entreprises chinoises.

Enfin, il a appelé à consolider la coopération sino-tunisienne pour former des compétences africaines, ouvrant ainsi la voie à un partenariat trilatéral entre la Chine, la Tunisie et le continent africain dans les domaines du savoir et de la technologie.

