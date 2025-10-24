Afrique: La Chine voit en la Tunisie un pôle d'excellence pour les talents africains

L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, a affirmé, vendredi, que la Tunisie constitue un hub régional des compétences scientifiques, grâce à la qualité de sa main-d'oeuvre et à ses atouts humains, ce qui en fait un pôle attractif pour les investisseurs étrangers, y compris chinois.

Dans une interview accordée à l'Agence TAP, Wan Li a souligné que les compétences locales hautement qualifiées représentent un pilier stratégique du développement national, précisant que la Chine peut tirer profit de l'excellence des talents tunisiens.

Il a ajouté que son pays oeuvre activement à renforcer la coopération dans les industries émergentes en Afrique, notamment en Tunisie, dans des domaines tels que l'innovation technologique, l'économie numérique et la transition énergétique.

L'ambassadeur a également indiqué que plusieurs entreprises chinoises spécialisées dans l'innovation technologique cherchent à établir des partenariats avec des entreprises tunisiennes disposant d'une expertise reconnue dans la résolution de problématiques technologiques avancées au niveau régional.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Soulignant les qualités des ingénieurs tunisiens, polyglottes et capables d'apprendre rapidement, Wan Li a estimé que ces compétences favorisent leur intégration dans les stratégies régionales des entreprises chinoises.

Enfin, il a appelé à consolider la coopération sino-tunisienne pour former des compétences africaines, ouvrant ainsi la voie à un partenariat trilatéral entre la Chine, la Tunisie et le continent africain dans les domaines du savoir et de la technologie.