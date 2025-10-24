Congo-Brazzaville: Traque des bébés noirs - « C'est moi qui ai ordonné l'implication de la DGSP », déclare le président de la République

Répondant aux questions des journalistes sur l'opération en cours contre « les bébés noirs », en marge de l'inauguration du complexe scolaire de la Liberté, le 24 octobre à Brazzaville, le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, a souligné avoir instruit la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) d'intervenir afin de mettre ces bandits de grand chemin hors d'état de nuire.

« En dehors de sa mission de sécuriser le président de la République, la DGSP est une partie intégrante de la Force publique. Elle doit participer au maintien de l'ordre et à la sécurité du peuple quand cela est nécessaire », a expliqué le président Denis Sassou N'Guesso s'appuyant sur le décret qui organise cette structure pour mieux éclairer l'opinion sur l'implication de la DGSP dans l'opération visant à réprimer les gangs de délinquants dits « bébés noirs » ou « kulunas » qui sèment la terreur à Brazzaville et dans d'autres localités du Congo.

« Nous n'allons pas laisser pareille situation se développer dans le pays. Nous allons faire en sorte que la population vive dans la paix sur tout le territoire national », a fait savoir le président de la République.

Le chef de l'État a, par ailleurs, rassuré sur la pérennité de cette opération. « Croyez-moi, ce n'est pas un feu de paille. Nous constatons que lors des interventions de la Force publique à Brazzaville, ces délinquants s'enfuient dans d'autres localités. Ils seront traqués », a-t- répondu à la question de savoir si l'opération va durer dans le temps comme le souhaite la population qui la soutient.

Il convient de souligner que la montée du banditisme des « bébés noirs » est telle que dans leurs exactions, même les hommes en uniforme ne sont pas épargnés. En effet, plusieurs policiers, gendarmes et militaires sont déjà tombés sous les coups de leurs armes blanches. L'opération en cours vise la reprise en main des zones d'habitation contrôlées par les délinquants, la restauration de l'autorité de l'Etat, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.