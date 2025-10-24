Angola: Septième étape de la cérémonie d'hommage a lieu vendredi et samedi

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, remettra des médailles à 774 personnalités nationales et internationales ces vendredi 24 et samedi 25, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale.
Il s'agit de la septième étape de la cérémonie, conformément à la loi n° 2/25 du 18 mars instituant la Médaille commémorative du cinquantième anniversaire de l'Indépendance. Cette médaille vise à honorer les citoyens et les institutions qui, tout au long de l'histoire, se sont distingués par leur dévouement, leur courage et leur service à la nation.
Cent trente citoyens, dont des personnalités telles qu'Alcina Dias Kassanje, Dom Eugénio Salessu, Manuel Alegre (Portugal) et Marcelino dos Santos (Mozambique), recevront la Médaille de la Classe de l'Indépendance en reconnaissance de leur rôle décisif dans la lutte pour la libération et la souveraineté nationale.
La Classe Paix et Développement, qui compte 644 prix, compte des personnalités et des institutions ayant contribué à la consolidation de la paix, de l'unité nationale et au progrès social et économique du pays, notamment l'Académie angolaise des lettres, la Fondation Kissama, le Mouvement de soutien à la solidarité angolaise (MOVANGOLA), l'évêque Dom Afonso Nteka et les musiciens António Filipe Manuel « Tony do Fumo », Kid MC, Carlos Baptista, Caló Pascual et Ana Joyce.
La liste comprend également les journalistes Santos Rosa, Feliciana Aragão, Isaías Afonso, Africano Neto, Cabingano Manuel, ainsi que des personnalités internationales telles qu'Igor Sechin (Russie) et Pierre Victor Mpoyo (RDC).
Le geste du chef de l'État témoigne d'une reconnaissance pour les contributions des femmes et des hommes qui, à différentes époques de l'histoire du pays, ont contribué à construire l'indépendance, à consolider la paix et à impulser le développement durable du pays.
Voici la liste complète :
CLASSE INDÉPENDANCE
1. Adelino Vieira d'Olim
2. Afonso António
3. Agostinho José Neto
4. Alberto dos Santos Reis Shihepo
5. Alberto João Panzo
6. Alberto Manuel do Rosário de Fátima Sampaio
7. Alcina Dias Kassanje
8. Alexandre Magno Chinguto
9. Alexandre Magno Pedro "Chinguto"
10. Alfredo Gomes
11. Alfredo Vukolo Muganba
12. Alpídio Salvado Rómulo Francisco
13. Álvaro Esuvi Lutukuta
14. Amadeu Kalumbuana
15. Ana Nguma "Madame Faty"
16. Analide Veríssimo da Costa
17. António de Oliveira Madaleno
18. António Francisco Mayembe
19. António Gaspar da Conceição
20. António João Andrade
21. António José Ferreira Neto (Saanté)
22. António Júlio dos Santos Carpinteiro
23. António Nguaia
24. António Rodrigues da Costa
25. Antunes Sokis Santana
26. Arminda Ferreira Seixas Leitão
27. Ataid Francisco Nascimento
28. Augusto Matias Bolonhês Pombal
29. Aurélio Ferreira Viegas
30. Avelar Mendes Machado
31. Avelino Salomão Tomás
32. Barbosa Manuel Miguel "Seba Maior"
33. Benício Ezequias Chissolucumbe
34. Bernarda Diogo de Jesus "Santa de Jesus"
35. Bernardo Armando da Silva
36. Carlos Alberto da Veiga Pereira
37. Carlos Cangulo Domingos
38. Cármen Maria Abel Dias dos Santos
39. Catarina Ululi
40. Catarino Júlio de Assis Bárber
41. César Mendes da Silva "Bamako"
42. Daniel Cassoma Lutucuta
43. David Adão Francisco (4 de Fevereiro)
44. David Livramento
45. David Sylla (Guiné)
46. Diogo Gaspar Colombo "Talamungongo"
47. Domingas Congo Jundila
48. Domingos Damião Neto "Kamulato"
49. Enoch Mendes da Conceição Vasconcelos
50. Eugénio Salessu "Dom Eugénio Salessu"
51. Félix Matias Neto "Felito"
52. Fernando da Costa Campos
53. Fernando da Costa Sá Bunga
54. Fernando Ndombele Kidima Tadi
55. Fernando Pereira Ribeiro
56. Fortunato Miguel Neto (4 de Fevereiro)
57. Francisco Kachilomgo
58. Francisco Tomás Gaspar da Cunha
59. Gaspar dos Santos Cardoso
60. Gildo Faceira
61. Henrique Manuel Coelho Cabral Morais
62. Inocêncio Manuel Pedro Paz
63. Irene Agostinho Neto
64. Jaime David Weba
65. Jeremias Kussia
66. João Francisco Tchicana
67. João Luís Cardoso
68. João Vicente Viemba
69. Joaquina de Andrade "Mãe Quina"
70. José António Chinguli "Nova Vida"
71. José Boma
72. José Gabriel Paiva "Coração de Angola"
73. José Manuel de Andrade
74. José Ribeiro de Carvalho
75. Júlio Augusto Quando
76. Júlio de Carvalho "Luxaze"
77. Júnior Lopes "Kulaia"
78. Luís Ferreira Rita
79. Luís Joaquim "Isca do Povo"
80. Lumai Abraão Vituzi
81. Madalena Kakunda
82. Mamadou Mboure Bah (Guinée)
83. Manuel Alegre de Melo Duarte "Manuel Alegre"(Portugal)
84. Manuel Gomes Pereira
85. Manuel Moçambique Tembo
86. Manuel Mundombe
87. Manuel Pereira Bravo da Rosa
88. Marcelino dos Santos (Mozambique)
89. Marcolina Graça José Negrão de Barros Viegas
90. Maria Alba de Sousa e Almeida Clington
91. Maria de Lourdes dos Santos Simões Gapo "Pepechá"
92. Mariano Sebastião Gamboa
93. Mário João Venâncio "Mário Inglês"
94. Mbemba Jorge
95. Merville Óscar de Assis Bárber
96. Miguel Gaspar Neto "Jemitog"
97. Moisés de Monte Cristo Vieira Dias
98. Mory Kourouma (Guiné)
99. Mucazo Gaspar Leão "Cazenene"
100. Mukuwe Lipangui Giboia "Katuva Mitwe"
101. Nascimento Manuel Domingos Cadete
102. Oleg Porembsky (Russie)
103. Olga Baltazar
104. Óscar Fernandes (Malanje)
105. Pascoal Pedro Gama
106. Paulo Catongo "Material"
107. Paulo Zage Uiembe
108. Pedro Brito Júnior "Wafuakala"
109. Pedro Mandante
110. Pedro Muzala
111. Pedro Sanjango Chivukuvuku
112. Pedro Simão Benze "Kienda Nioka"
113. Próspero de Assunção Puaty "Dom Próspero Puaty"
114. Ricardo Jaime Rómulo
115. Ricardo Uliengue Epalanga
116. Rita André Tomás
117. Roberto Henriques Ernesto Webba
118. Rodolfo da Ressurreição Bernardo "Mukuza"
119. Roque Chendo
120. Sagno Sekou (Guinée)
121. Salia Mutango Tchinjengue
122. Saluka Muhongo
123. Sebastião Vicente Júnior "El Belo"
124. Sidónio Castelbranco de Carvalho "Sicascar"
125. Silva Francisco Conde
126. Spiele Tendele Maurício Filipe
127. Tchiteta Kajimoto Tchaila
128. Teresa Albertina Stovers
129. Viana José António "Avião"
130. Zio Gaspard Kolomou (Guinée)
CLASSE PAIX ET DÉVELOPPEMENT
1. Aarão Sácama
2. Academia Angolana de Letras
3. Adalberto Fernandes
4. Adão Gabriel
5. Adão Luís Mateus
6. Adelino Manassa da Silva Neto
7. Adérito Fernandes
8. Adérito Manuel Nicolau
9. Adérito Rodrigues
10. Adolfo Esteves
11. Adriano da Silva (Huíla)
12. Adriano Fernandes Gomes
13. Adriano Fernando Benvindo
14. Adriano Gomes
15. Adriano João dos Santos Silva
16. Afonso Nteka "Dom Afonso Nteka"
17. Africano Neto
18. Africano Pedro Kangombe
19. Agílio Francisco Moisés de Campos
20. Agostinho Pedro António
21. Agostinho Queiroz Pedro
22. Agostinho Raimundo de Sousa e Santos
23. Agrupamento Musical "Sagrada Esperança" (Lunda-Norte)
24. Agrupamento Musical de Super Renovação de Cabinda
25. Albano Calandula
26. Albano Canga Manuel
27. Albano Jerónimo
28. Albertina Domingues Severino de Vasconcelos
29. Albertina Navemba Ngolo Felisberto "Navita Ngolo"
30. Alberto Augusto Juliano Cumba
31. Alberto Bernardino António de Vilhena
32. Alberto Colino Cafussa
33. Alberto de Sousa (RNA)
34. Alberto Francisco David
35. Alberto Kazungo "Mwene Mbandu V"
36. Alberto Maba Chocolate
37. Alberto Paca Zuzi Macosso
38. Alberto Segunda
39. Aldeias de Crianças SOS Angola
40. Aldino Gil Paulino Salumbo
41. Aleksei Dubenko (Russie)
42. Alexandre Fernandes do Nascimento
43. Alexandre Fomin (Russia)
44. Alexandre Saúl
45. Alfredo Armando Manuel
46. Alfredo Francisco
47. Alfredo Maria de Jesus Paulo
48. Alfredo Quintino Lourenço "Nilo"
49. Alfredo Santos Soconhi
50. Alicínia da Natividade Lemos da Silva Neto
51. Almeida Kanda "Dom Almeida Kanda"
52. Álvaro Couto
53. Álvaro da Paixão Franco
54. Álvaro Fançony
55. Álvaro Fernandes (construction civile)
56. Amândio Clemente
57. Amélia Augusto Varela
58. Américo António dos Santos
59. Ana Cristina Jeremias
60. Ana Domingos António da Silva Gerardo
61. Ana Joaquina Van-Dúnem Alves Costa
62. Ana Joyce Veloso de Castro "Ana Joyce"
63. Ana Maria do Nascimento
64. Ana Maria Francisco Morgado António
65. Ana Maria Policarpo Gaspar Martins
66. Ana Marta Alves Costa Reis Fançony
67. Ana Paula Andrade (ACAIL)
68. André Nkula Mzinga
69. André Panzo
70. André Vicente Ntantamo
71. Ângela Ferrão
72. Ângela Maria Botelho de Carvalho Diogo
73. Angélica Benvinda Gomes
74. Angelina Adolfo Macai
75. Anselmo Monteiro
76. Antero do Vale Fernandes
77. Antónia Pacavira
78. António Alberto Neves de Alcochete
79. António Alfredo Macunge "Phathar Mak"
80. António Bartolomeu Chivinda Eduardo
81. António Camilo Nunes Costa
82. António Carlos do Amaral
83. António Carlos Nunes Freitas e Silva
84. António de Jesus da Fonseca Góis
85. António de Oliveira "Delon"
86. António de Sousa Fernando Castro Martins
87. António Filipe Manuel "Tony do Fumo"
88. António Francisco de Assis
89. António Francisco Mateus Quino
90. António Gaspar Fernandes
91. António Imperial José Jorge
92. António João Direito
93. António Joaquim Airosa de Oliveira
94. António Joaquim da Silva
95. António José de Carvalho "Tó-Zé"
96. António Kacunda
97. António Lamas Benedito Xavier
98. António Manuel Gonçalves Henriques "Tonecas"
99. António Maria Sá
100. António Mascarenhas
101. António Miguel André
102. António Nunes Sousa Felício "Dadá"
103. António Sebastião (ENSA)
104. Arcelinda Dionísia Tulumba Chingala João
105. Aristides Luís Teixeira da Costa
106. Armando Chipema Samilungo
107. Armando Mateus Dala
108. Arnaldo Aguiar Manita
109. Arnaldo de Campos Albergaria
110. Artur Finda
111. Artur Lourenço
112. Artur Mário Neida
113. Associação de Amizade e Solidariedade para com a 3.ª Idade (AASTI)
114. Associação de Basquetebol de Rua (ABRUA)
115. Associação Nacional de Luta contra as Drogas (ANLD)
116. Augusto Alberto Servino Padrão Neto
117. Augusto Chakaya
118. Augusto João Lourenço
119. Augusto Samanjolo
120. Aurélio João Evangelista
121. Aurélio Simba
122. Aurora Dias dos Santos Salvador
123. Avelino Dala "Tchifuta"
124. Avelino Inácio Duarte
125. Bárbara Lola Baptista Pocongo
126. Bartolomeu de Jesus Mendes Correia do Sacramento
127. Bartolomeu Feliciano Ferreira Neto
128. Beatriz Quitambe Fernandes
129. Belarmino Emílio Chitangueleca
130. Belarmino Jelembi
131. Belchior das Neves Cristóvão
132. Belmiro Cuica Chissengueti "Dom Belmiro Chissengueti"
133. Bênção Cavila Nyika Abílio
134. Benedito Catumbela
135. Benevenito Sebastião Vaz
136. Bernardo Bongo
137. Berta Buca Marciano
138. Bravo Pereira Mendes
139. Brigada Juvenil de Ensino "Comandante Dangeraux"
140. Brígida Marisa de Almeida Ferreira dos Santos
141. Bukusu Ndongala Hachim
142. Cabingano Manuel
143. Caetano Júnior
144. Caetano Manuel da Conceição Quiar
145. Carla Maria Domingos Cativa
146. Carlos Alberto Calitas
147. Carlos Alberto dos Santos (Huíla)
148. Carlos Artadino José dos Santos
149. Carlos Baptista (músico)
150. Carlos Duarte Bandeira
151. Carlos Ferreira "Beto Max"
152. Carlos Geraldo Vicente
153. Carlos Gomes "Cowboy"
154. Carlos Ibarra (Espagne)
155. Carlos Luís Ramalhete do Prado
156. Carlos Manuel de Oliveira
157. Carlos Mendes da Silva
158. Carlos Mestre
159. Carlos Pires de Oliveira Prata
160. Cassongo Cabongo Alberto
161. Catarina de Oliveira
162. Cecília Simões Rodrigues da Costa
163. Celeste dos Anjos Borges Carlos Jorge
164. Célia Doutor
165. César Fernando Reis
166. Chamangue Muetchipopia
167. Chen Zhi Hao
168. Chirstian Voumard
169. Cirilo dos Santos Baptista
170. Cláudia José Maria Correia
171. Cláudio Fernando da Costa Rodrigues "DJ Malvado"
172. Clélia Sambo
173. Cleonice de Jesus Alves da Costa
174. Constança do Nascimento da Rosa Ferreira de Ceita
175. Crispiniano Vivaldino Evaristo dos Santos
176. Cristino Mário Ndeitunga
177. Cristo José Pombal "Cristo"
178. Cristóvão Inocêncio dos Anjos
179. Daniel Assis do Nascimento "Daniel Nascimento"
180. Daniel Estêvão Caussanga
181. Daniel Mariano Montes Simas
182. David Rodrigues Rocha
183. Demétrio Brás de Sepúlveda
184. Deodeth Machado
185. Deolinda Paulino Camarada
186. Dias Correia Rodrigues
187. Dília Fraguito
188. Dilma António da Conceição e Silva
189. Diógenes Raul Malaquias "Implacável"
190. Dionisio Costa
191. Dionísio Hisilenapo "Dom Dionísio Hisilenapo"
192. Dionísio Manuel da Fonseca
193. Djalma Campos
194. Djamila Huguete Silva Almeida
195. Dmitry Kutunov (Rússia)
196. Domingos António Neto
197. Domingos Armando "Cabibi"
198. Domingos das Neves
199. Domingos de Carvalho Moreira
200. Domingos Dembele
201. Domingos Manuel Palanca
202. Domingos Martins Ngola
203. Dora Eunice Dantas Chagas Gonçalves
204. Duarte Varela
205. Edgar Simone Tchipoia "Kotingo"
206. Edgarda Ganimedes Sacramento Neto
207. Edmasia Mayembe
208. Edna Mateia
209. Eduardo de Almeida Veiga e Lemos
210. Eduardo Domingos Mulende
211. Eduardo Ekundi Valentim
212. Eduardo Gomes Nelumba
213. Eduardo João Tavares
214. Eduardo Peres Alberto
215. Eduardo Vera-Cruz Pinto
216. Elisa Gaspar
217. Elisabeth Pereira
218. Elizabeth José de Sousa Gonga
219. Elsa Manuela de Castro Barbosa Gomes
220. Emanuel Mangueira da Silva
221. Emanuel Mendes
222. Engrácia Etelvina do Céu
223. Erasmo Rocha
224. Ermelindo Gonçalves Pereira
225. Ernestina Chipita
226. Ernesto Pinto
227. Ernesto Quijila Dala
228. Esmeralda Chiyaka
229. Estanislau Garcia
230. Estêvão Binga "Dom Estêvão Binga"
231. Estêvão Pitra
232. Euclides Tandala Francisco
233. Eugénio Carlos Bambi
234. Eunice Maria Reis de Jesus
235. Eusébio Domingos de Almeida e Costa
236. Evaristo Mário Calopa
237. Evgueny Kireev (Rússia)
238. Ezequiel Correia Gomes
239. Feliciana Aragão (ANGOP)
240. Felino Job
241. Felisberto Matias Bessa
242. Félix João Fula "Príncipe dos Dembos"
243. Fernando Alberto Queirós Manuel
244. Fernando Caquarta
245. Fernando da Paixão André Manuel
246. Fernando do Amaral Sobrinho
247. Fernando dos Santos Mendes "Kinito"
248. Fernando Francisco "Dom Fernando Francisco"
249. Fernando Jorge Júlio de Aguiar
250. Fernando José Femenim dos Santos
251. Fernando Muquepe
252. Fernando Pontes Pereira
253. Fernando Quijingo "Punidor"
254. Fernando Santos "Ayaya"
255. Fernando Varela
256. Fidencio Gonzalez Perazo (Cuba)
257. Firmino David "Dom Firmino David"
258. Florença Chimuma Chindembele
259. Francisca Gueve Sacoco Quifica
260. Francisco António Briffel Sobrinho
261. Francisco Caldeira da Silva
262. Francisco Domingos (Educação)
263. Francisco Fato
264. Francisco Fernando Stlano
265. Francisco José da Cruz
266. Francisco Joseph Salgueiro da Cunha Brandão
267. Francisco Manuel Fernandes Bernardo "Kool Klever"
268. Francisco Salomão Rodrigues Prata
269. Francisco Xavier Fernandes
270. Fundação Kissama
271. Gabriel Muachifi
272. Gabriel Muel
273. Garcia Sacawa "Caião"
274. Germano José Gomes
275. Ghebre Tecleab
276. Gilberto Luther Alves Baptista
277. Gilberto Manuel Pereira
278. Giro Lourenço
279. Gonçalo José Francisco
280. Gonçalves Namweya
281. Gong Vanyan
282. Graça Menina
283. Graciano Tulumu
284. Grafinin Mikhail (Russie)
285. Gregório Capita
286. Grupo de Dança Bismas das Acácias
287. Grupo de Dança Kamatemas da Humpata
288. Guilhermina Rodrigues Muanza Abílio
289. Guimarães João Pascoal Tavares
290. Gustavo Silva
291. Hamilton dos Prazeres Machado
292. Hélder da Conceição José
293. Hélder Silva (à titre posthume)
294. Helena Antunes Ferraz
295. Helena Francisco Chicuba
296. Henda Esandju Nicolau da Silva Inglês
297. Ho Chi Minh Gourgel Martins "Ho Chi Fu"
298. Huguete Marília Dias dos Santos de Oliveira
299. Igor Sechin (Russie)
300. Igor Silva
301. Inocêncio Lopes Silvestre
302. Irene Bandeira
303. Isaac Paxe
304. Isabel Maria Nunes da Silva Martins
305. Isaías Afonso
306. Isaías Daniel Sambangala
307. Isaura de Fátima Morais Torres Chaves
308. Isidoro Popiokeni Shilengifa
309. Ivanilson Machado
310. Jacinto dos Prazeres Cortez
311. Jacinto Nhanganga Tyombe "Dom Jacinto Tyombe"
312. Jaime Cacimbo Caviau
313. Jaime Rodolfo Fragata de Abreu
314. Jair Jimenez Rodriguez (Cuba)
315. Januário Dembe
316. Januário Tancredo
317. Jayr Domingos Fernandes
318. Jerónimo Mendes Pires Delgado "Buila"
319. Jesus Víctor dos Santos
320. Joana António Quintas
321. João Baptista Pedro Twaka
322. João Boa Francisco Quipipa
323. João Bonifácio Calandissa
324. João Carlos Inácio "Republicano"
325. João Cristóvão Benza "Walter Cristóvão"
326. João de Ceita Nazaré "Dom João Nazaré"
327. João de Oliveira Borges
328. João Fernando Mucanda
329. João Francisco Barros
330. João Francisco Murça
331. João Garcia Miala Júnior
332. João Gaspar "Gato Vaiola"
333. João Gonçalves de Azevedo Gaspar "Repity"
334. João Jaime Leite Velho
335. João Kisalu Nlandu
336. João Lopes (DJ)
337. João Manuel da Silva Gomes Camacho Baião
338. João Maria Faustino
339. João Mpilamosi Domingos
340. João Muatonguela
341. João Pedro Fuantoni
342. João Reis (DJ)
343. João Samuel Caholo
344. João Vigário
345. Joaquim Albino Dias
346. Joaquim Augusto Martins
347. Joaquim Carlos Vicente Vieira Dias Van-Dúnem
348. Joaquim Espírito Santo Camati
349. Joaquim Francisco Boavida
350. Joaquim Gonçalves (RNA)
351. Joaquim Manuel Gonçalves dos Santos
352. Joaquim Manuel Monteiro Agostinho
353. Joaquim Pedro António
354. Joaquim Quintas Solá (Cuba)
355. Joaquina Ferreira do Nascimento
356. Job Monteiro Chilembo Jama António
357. Jorge Adolfo Jesus Van-Deste
358. Jorge Bengue Calumbo
359. Jorge Costa (RNA)
360. Jorge Henrique Dias Flora
361. Jorge Hilário de Sousa
362. Jorge Lino Cambundo "Profeta Enoque"
363. Jorge Nunes (Turismo)
364. José Alexandre Barroso
365. José Amorim (TPA)
366. José António Neto "Antena Bravo"
367. José Arão Nataniel Chissonde
368. José Barroso Mangueira
369. José Bento Cangombe
370. José Bernardo Filomeno "Filó"
371. José Caricoco Cussiquina
372. José Carlos Fernandes Vidigal "Lito Vidigal"
373. José Carlos João Miguel
374. José Carlos Mendonça Teixeira do Carmo "Kaly Mendonça"
375. José Coelho Inglês Ramos da Silva
376. José Coreijo Torres (Cuba)
377. José Correia da Rocha Caetano
378. José Correia Dala "Camacosa"
379. José Cristino Azulay Teixeira
380. José de Oliveira Correia
381. José de Oliveira Santos
382. José Domingos "Zé Fininho"
383. José Francisco Chicomo
384. José Gualter dos Remédios Inocêncio
385. José Luís Montez
386. José Manuel da Silva Vale
387. José Manuel dos Santos Seca
388. José Manuel Pacheco
389. José Martinho Nunes
390. José Nhito
391. José Nobre de Novais
392. José Sequesseke
393. Josefa Chaves
394. Josefina Ndesipewa Gomes
395. Juliana Maria de Almeida
396. Julião Francisco Ambrósio Almeida
397. Justina Cristina Kandume
398. Justino Capapinha
399. Kid Sebastião Manuel "Kid MC"
400. Kieza Silvestre
401. Kinna Santos
402. Kussonga Jordão
403. Ladislau Fortunato
404. Laudemira Gomes da Fonseca Pereira de Sousa
405. Lauriano Gonçalves Dias dos Santos
406. Leonel Samuel de Macedo Bonifácio
407. Leonid Lipatov (Rússia)
408. Leonor Carrinho
409. Leonor da Silva ferreira Garibaldi de Lima Cruz
410. Leonora Mbimbi de Matos
411. Leopoldina Adelaide Rosa dos Ramos
412. Leopoldo Ndakalako "Dom Leopoldo Ndakalako"
413. Leyzller Jorge Lopes de Araújo
414. Liberty Marlin Dirceu Samuel Chiyaka
415. Lídia de Almeida Voumard
416. Lígia de Carvalho Alves
417. Lilas Orlov
418. Lilay Capitão Miguel
419. Lino Cerqueira Fialho "Puto Português"
420. Lino Manuel Espadinha Saraiva
421. Liu Gueigen
422. Liyun
423. Lúcia Zacarias de Moura
424. Lúcio José de Lara Santos
425. Luís Eduardo dos Santos
426. Luís Filipe Rosa Lopes
427. Luís Gaspar Francisco
428. Luís João Soares Caetano
429. Luís Mamona João "Lamá"
430. Luís Pires de Sousa Araújo
431. Luís Umbar Fungo
432. Luvumbo Sebastião
433. Luzia Dias dos Santos Silveira
434. Luzizila Helena Panda
435. Macai Katemo
436. Macai Pande
437. Manuel Acácio Simões
438. Manuel Agostinho (Vice-Almirante)
439. Manuel Botelho
440. Manuel Cahanga Luacano
441. Manuel Carvalho da Costa
442. Manuel Chima
443. Manuel Cristóvão "Paciência"
444. Manuel de Fátima de Sá Vidigal
445. Manuel do Nascimento Cardoso
446. Manuel João da Fonseca
447. Manuel Katendi
448. Manuel Luís Rodrigues Ambriz
449. Manuel Mateus Kalumbu
450. Manuel Nunes Gouveia Leite
451. Manuel Padrão
452. Manuel Saboneti Camati
453. Manuel Vieira Dias Pinto de Andrade
454. Manuela Bezerra
455. Manuela Ceita
456. Mara Dalva Delgado Van-Dúnem "Mara Dalva"
457. Marceliano da Conceição Correia Víctor
458. Marcelina Baptista
459. Marcelino Domingos Neto "Chico Madne"
460. Márcio de Jesus Lopes Daniel
461. Marcos Macai Vihemba
462. Margareth do Rosário
463. Margarida dos Santos Ferreira
464. Margarida Maria Alacoque Gaspar Correia
465. Margarida Maria Fernandes Ventura
466. Maria Alice da Silva Berenguel "Alice Berenguel"
467. Maria Antónia Castelo
468. Maria Antónia Jacinto Sebastião
469. Maria Augusta Leonel Correia
470. Maria Cecília Salgueiro da Paz Sousa
471. Maria Cristina Filipe Fortunato Camilo Ferreira
472. Maria da Conceição Garrido
473. Maria da Conceição Machado Saraiva
474. Maria da Natividade (UAN)
475. Maria de Fátima Baptista de Carvalho
476. Maria de Fátima de Morais Guerra Neto
477. Maria de Fátima Lemos
478. Maria de Fátima Soares
479. Maria de Lourdes Miguel Franco
480. Maria de Lourdes Roque Caposso Fernandes
481. Maria do Rosário Amadeu
482. Maria do Rosário Paihama
483. Maria Eulália André Camilo
484. Maria Fernandes da Silva e Silva
485. Maria Helena de Victória Pereira Agostinho
486. Maria Helena Valentim
487. Maria Isabel Gonçalves Manuel Abdraman
488. Maria Lúcia Furtado
489. Maria Luís Ferreira
490. Maria Luísa Andrade
491. Maria Madalena Mucubal
492. Maria Rosa carvalho Faria
493. Maria Teresa André da Conceição Vicente
494. Maria Teresa Marçal André Baptista Borges
495. Maria Teresa Vicente
496. Maria Zulmira da Ressurreição Jasse
497. Maricel Marinho da Silva Capama
498. Mário Conde da Silva
499. Martin Lasarte "Dom Martin Lasarte"
500. Massamba Cardoso
501. Mateus António da Costa "Godô"
502. Mateus Augusto Bunzi
503. Mateus Kuabi Matuda
504. Mateus Morais de Brito (à titre posthume)
505. Mateus Padoca Calado
506. Matondo Tomalela
507. Mavilde Leopoldina Campos Pires
508. Michel Lin Xung Feng
509. Miguel Buila
510. Miguel Fernando (Turismo)
511. Miguel Gamboa da Conceição
512. Mihaela Ezsébet Neto Webba
513. Milca Cuessue Caquesse
514. Miranda Fernandes de Sousa Neto
515. Moisés Nunda Segunda
516. Movimento de Apoio Solidário de Angola (MOVANGOLA)
517. Mutsiau Destino Alexandre
518. Nádia Agostinho Monteiro
519. Nadir Graciete de Fátima Manuel dos Santos "Nadir Manuel"
520. Naiole Cohen Santos
521. Nelson Ebo
522. Nelson Pâncio
523. Nelson Pedro
524. Neves de Oliveira Barroso
525. Nhanga Kalunga de Assunção
526. Nildo Mafala Correia Daniel da Silva
527. Noelma Viegas D' Abreu
528. Norberto Matanyady
529. Norberto Sodré
530. Nuno dos Anjos Caldas Albino "Carnaval"
531. Nvunda Benvindo das Neves Salucombo
532. Octávio Fernando
533. Olavo Hélio Cardoso Teixeira
534. Ondino Airosa
535. Orlando Matias dos Santos Ramos
536. Orlando Paulo Jorge Bernardo
537. Óscar Tito Fernandes
538. Paciência Samuel
539. Pascoal Nascimento Folo
540. Patrícia Pacheco
541. Patrício Batsikama
542. Paula Cristina Domingos Francisco Coelho
543. Paulino Bueco
544. Paulino da Silva
545. Paulino Manuel Ferrão
546. Paulo Duda
547. Pedro Adão Neto
548. Pedro Alfredo Ramalhoso
549. Pedro Canísio Januário
550. Pedro Cláver Mota Tchipalanga
551. Pedro Correia (RNA)
552. Pedro Makumbundu Kitoko
553. Pedro Pascoal Domingos
554. Pedro Sirdes
555. Pedro Vaz Pinto
556. Pedro Yaba
557. Pena Fernandes da Silva
558. Pierre Victor Mpoyo (RDC)
559. Pio Hipunyati "Dom Pio Hipunyati"
560. Pulquéria Carlos Gomes
561. Quartim Saulo Hupopi Paulo
562. Rafael Daniel Aguiar
563. Rafael José Virgílio Pascoal
564. Raimundo Salvador
565. Ramon Henry Perez Martinez (Cuba)
566. Reinaldo António Canumbila
567. Renato de Sousa Araújo
568. Roberto Legra Sotolongo (Cuba)
569. Roberto Pisoeiro
570. Roberto Reinoso Rodriguez (Cuba)
571. Romeu Katatu Filemón
572. Rosa Almeida
573. Rosa de Assis Araújo
574. Rosa Janota Dias dos Santos
575. Rosário Ima Panzo
576. Rosário Mariano Supi
577. Rui Batalha Rafael de Carvalho
578. Rui de Oliveira Gomes
579. Rui Filipe Ramos
580. Rui Manuel César dos Santos Marques
581. Rui Manuel de Almeida Gomes
582. Sabino Colino Chico
583. Sabú Guimarães
584. Salukeny Daibotta
585. Salvador Freire dos Santos
586. Salvador Juliana
587. Salvador Manuel Pascoal "Caló Pascoal"
588. Salviano Ferreira Magalhães "Man Tay"
589. Samuel Rodriguez Plana (Cuba)
590. Sandra Paula Gaspar Mainsel
591. Sandra Vigário
592. Santinho Filipe Figueira
593. Santos Nicolau
594. Santos Rosa (Ed Novembro)
595. Sara Rodrigues Fialho da Costa
596. Sérgio de Sousa Mendes Santos
597. Sérgio Leonardo Vaz
598. Serra Bango
599. Sham Alimohamed
600. Silvério Martins
601. Silvestre Augusto Francisco
602. Silvestre Muachiteno
603. Sílvia Adriana de Almeida Dias Van-Dúnem
604. Sílvio Franco Burity
605. Simplício Lopes Garrido (OPA)
606. Sofia Buco
607. Sónia António
608. Soraya Teresa de Jesus Kalongela
609. Tânia Burity
610. Teixeira Mucuva
611. Telmo Fontes
612. Teodoro Jorge Pais de Almeida
613. Teresa Domingas Morais (Huíla)
614. Teresa Francisco Buta
615. Teresa José Adelina da Silva Neto
616. Teresa Luís José Fernandes Quivienguele
617. Teresa Márcia António Manuel
618. Teresa Maria Ferreira Baptista Lopes
619. Tidulu Paulo Manuel
620. Tirso Blanco "Dom Tirso Blanco"
621. Tito Júnior
622. Tó Monteiro (DJ)
623. Tomás Biri
624. Tomás Gabriel Neto Joaquim
625. Tomé Chipilica
626. Tony Franpénio
627. Tony Helena
628. Tuca Manuel
629. Valdano Manuel
630. Valdemar Ulica Chipilica
631. Valery Bitaev (Russie)
632. Vatonene Kukanda
633. Venceslau Brandão Ramos
634. Vicente Carlos Kiaziku "Dom Vicente Kiaziku"
635. Vicente Sanombo "Dom Vicente Sanombo"
636. Victor Hugo Castelbranco
637. Victor Manuel Santiago Duarte
638. Víctor Silva
639. Walter Piedoso Cláudio
640. Yolanda Brígida de Sousa Gaspar
641. Yuri Nererov (Russie)
642. Yuri Simão
643. Zacaria Davoca
644. Zheng Gang