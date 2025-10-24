Angola: Septième étape de la cérémonie d'hommage a lieu vendredi et samedi

24 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, remettra des médailles à 774 personnalités nationales et internationales ces vendredi 24 et samedi 25, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale.

Il s'agit de la septième étape de la cérémonie, conformément à la loi n° 2/25 du 18 mars instituant la Médaille commémorative du cinquantième anniversaire de l'Indépendance. Cette médaille vise à honorer les citoyens et les institutions qui, tout au long de l'histoire, se sont distingués par leur dévouement, leur courage et leur service à la nation.

Cent trente citoyens, dont des personnalités telles qu'Alcina Dias Kassanje, Dom Eugénio Salessu, Manuel Alegre (Portugal) et Marcelino dos Santos (Mozambique), recevront la Médaille de la Classe de l'Indépendance en reconnaissance de leur rôle décisif dans la lutte pour la libération et la souveraineté nationale.

La Classe Paix et Développement, qui compte 644 prix, compte des personnalités et des institutions ayant contribué à la consolidation de la paix, de l'unité nationale et au progrès social et économique du pays, notamment l'Académie angolaise des lettres, la Fondation Kissama, le Mouvement de soutien à la solidarité angolaise (MOVANGOLA), l'évêque Dom Afonso Nteka et les musiciens António Filipe Manuel « Tony do Fumo », Kid MC, Carlos Baptista, Caló Pascual et Ana Joyce.

La liste comprend également les journalistes Santos Rosa, Feliciana Aragão, Isaías Afonso, Africano Neto, Cabingano Manuel, ainsi que des personnalités internationales telles qu'Igor Sechin (Russie) et Pierre Victor Mpoyo (RDC).

Le geste du chef de l'État témoigne d'une reconnaissance pour les contributions des femmes et des hommes qui, à différentes époques de l'histoire du pays, ont contribué à construire l'indépendance, à consolider la paix et à impulser le développement durable du pays.

Voici la liste complète :

CLASSE INDÉPENDANCE

1. Adelino Vieira d'Olim

2. Afonso António

3. Agostinho José Neto

4. Alberto dos Santos Reis Shihepo

5. Alberto João Panzo

6. Alberto Manuel do Rosário de Fátima Sampaio

7. Alcina Dias Kassanje

8. Alexandre Magno Chinguto

9. Alexandre Magno Pedro "Chinguto"

10. Alfredo Gomes

11. Alfredo Vukolo Muganba

12. Alpídio Salvado Rómulo Francisco

13. Álvaro Esuvi Lutukuta

14. Amadeu Kalumbuana

15. Ana Nguma "Madame Faty"

16. Analide Veríssimo da Costa

17. António de Oliveira Madaleno

18. António Francisco Mayembe

19. António Gaspar da Conceição

20. António João Andrade

21. António José Ferreira Neto (Saanté)

22. António Júlio dos Santos Carpinteiro

23. António Nguaia

24. António Rodrigues da Costa

25. Antunes Sokis Santana

26. Arminda Ferreira Seixas Leitão

27. Ataid Francisco Nascimento

28. Augusto Matias Bolonhês Pombal

29. Aurélio Ferreira Viegas

30. Avelar Mendes Machado

31. Avelino Salomão Tomás

32. Barbosa Manuel Miguel "Seba Maior"

33. Benício Ezequias Chissolucumbe

34. Bernarda Diogo de Jesus "Santa de Jesus"

35. Bernardo Armando da Silva

36. Carlos Alberto da Veiga Pereira

37. Carlos Cangulo Domingos

38. Cármen Maria Abel Dias dos Santos

39. Catarina Ululi

40. Catarino Júlio de Assis Bárber

41. César Mendes da Silva "Bamako"

42. Daniel Cassoma Lutucuta

43. David Adão Francisco (4 de Fevereiro)

44. David Livramento

45. David Sylla (Guiné)

46. Diogo Gaspar Colombo "Talamungongo"

47. Domingas Congo Jundila

48. Domingos Damião Neto "Kamulato"

49. Enoch Mendes da Conceição Vasconcelos

50. Eugénio Salessu "Dom Eugénio Salessu"

51. Félix Matias Neto "Felito"

52. Fernando da Costa Campos

53. Fernando da Costa Sá Bunga

54. Fernando Ndombele Kidima Tadi

55. Fernando Pereira Ribeiro

56. Fortunato Miguel Neto (4 de Fevereiro)

57. Francisco Kachilomgo

58. Francisco Tomás Gaspar da Cunha

59. Gaspar dos Santos Cardoso

60. Gildo Faceira

61. Henrique Manuel Coelho Cabral Morais

62. Inocêncio Manuel Pedro Paz

63. Irene Agostinho Neto

64. Jaime David Weba

65. Jeremias Kussia

66. João Francisco Tchicana

67. João Luís Cardoso

68. João Vicente Viemba

69. Joaquina de Andrade "Mãe Quina"

70. José António Chinguli "Nova Vida"

71. José Boma

72. José Gabriel Paiva "Coração de Angola"

73. José Manuel de Andrade

74. José Ribeiro de Carvalho

75. Júlio Augusto Quando

76. Júlio de Carvalho "Luxaze"

77. Júnior Lopes "Kulaia"

78. Luís Ferreira Rita

79. Luís Joaquim "Isca do Povo"

80. Lumai Abraão Vituzi

81. Madalena Kakunda

82. Mamadou Mboure Bah (Guinée)

83. Manuel Alegre de Melo Duarte "Manuel Alegre"(Portugal)

84. Manuel Gomes Pereira

85. Manuel Moçambique Tembo

86. Manuel Mundombe

87. Manuel Pereira Bravo da Rosa

88. Marcelino dos Santos (Mozambique)

89. Marcolina Graça José Negrão de Barros Viegas

90. Maria Alba de Sousa e Almeida Clington

91. Maria de Lourdes dos Santos Simões Gapo "Pepechá"

92. Mariano Sebastião Gamboa

93. Mário João Venâncio "Mário Inglês"

94. Mbemba Jorge

95. Merville Óscar de Assis Bárber

96. Miguel Gaspar Neto "Jemitog"

97. Moisés de Monte Cristo Vieira Dias

98. Mory Kourouma (Guiné)

99. Mucazo Gaspar Leão "Cazenene"

100. Mukuwe Lipangui Giboia "Katuva Mitwe"

101. Nascimento Manuel Domingos Cadete

102. Oleg Porembsky (Russie)

103. Olga Baltazar

104. Óscar Fernandes (Malanje)

105. Pascoal Pedro Gama

106. Paulo Catongo "Material"

107. Paulo Zage Uiembe

108. Pedro Brito Júnior "Wafuakala"

109. Pedro Mandante

110. Pedro Muzala

111. Pedro Sanjango Chivukuvuku

112. Pedro Simão Benze "Kienda Nioka"

113. Próspero de Assunção Puaty "Dom Próspero Puaty"

114. Ricardo Jaime Rómulo

115. Ricardo Uliengue Epalanga

116. Rita André Tomás

117. Roberto Henriques Ernesto Webba

118. Rodolfo da Ressurreição Bernardo "Mukuza"

119. Roque Chendo

120. Sagno Sekou (Guinée)

121. Salia Mutango Tchinjengue

122. Saluka Muhongo

123. Sebastião Vicente Júnior "El Belo"

124. Sidónio Castelbranco de Carvalho "Sicascar"

125. Silva Francisco Conde

126. Spiele Tendele Maurício Filipe

127. Tchiteta Kajimoto Tchaila

128. Teresa Albertina Stovers

129. Viana José António "Avião"

130. Zio Gaspard Kolomou (Guinée)

CLASSE PAIX ET DÉVELOPPEMENT

1. Aarão Sácama

2. Academia Angolana de Letras

3. Adalberto Fernandes

4. Adão Gabriel

5. Adão Luís Mateus

6. Adelino Manassa da Silva Neto

7. Adérito Fernandes

8. Adérito Manuel Nicolau

9. Adérito Rodrigues

10. Adolfo Esteves

11. Adriano da Silva (Huíla)

12. Adriano Fernandes Gomes

13. Adriano Fernando Benvindo

14. Adriano Gomes

15. Adriano João dos Santos Silva

16. Afonso Nteka "Dom Afonso Nteka"

17. Africano Neto

18. Africano Pedro Kangombe

19. Agílio Francisco Moisés de Campos

20. Agostinho Pedro António

21. Agostinho Queiroz Pedro

22. Agostinho Raimundo de Sousa e Santos

23. Agrupamento Musical "Sagrada Esperança" (Lunda-Norte)

24. Agrupamento Musical de Super Renovação de Cabinda

25. Albano Calandula

26. Albano Canga Manuel

27. Albano Jerónimo

28. Albertina Domingues Severino de Vasconcelos

29. Albertina Navemba Ngolo Felisberto "Navita Ngolo"

30. Alberto Augusto Juliano Cumba

31. Alberto Bernardino António de Vilhena

32. Alberto Colino Cafussa

33. Alberto de Sousa (RNA)

34. Alberto Francisco David

35. Alberto Kazungo "Mwene Mbandu V"

36. Alberto Maba Chocolate

37. Alberto Paca Zuzi Macosso

38. Alberto Segunda

39. Aldeias de Crianças SOS Angola

40. Aldino Gil Paulino Salumbo

41. Aleksei Dubenko (Russie)

42. Alexandre Fernandes do Nascimento

43. Alexandre Fomin (Russia)

44. Alexandre Saúl

45. Alfredo Armando Manuel

46. Alfredo Francisco

47. Alfredo Maria de Jesus Paulo

48. Alfredo Quintino Lourenço "Nilo"

49. Alfredo Santos Soconhi

50. Alicínia da Natividade Lemos da Silva Neto

51. Almeida Kanda "Dom Almeida Kanda"

52. Álvaro Couto

53. Álvaro da Paixão Franco

54. Álvaro Fançony

55. Álvaro Fernandes (construction civile)

56. Amândio Clemente

57. Amélia Augusto Varela

58. Américo António dos Santos

59. Ana Cristina Jeremias

60. Ana Domingos António da Silva Gerardo

61. Ana Joaquina Van-Dúnem Alves Costa

62. Ana Joyce Veloso de Castro "Ana Joyce"

63. Ana Maria do Nascimento

64. Ana Maria Francisco Morgado António

65. Ana Maria Policarpo Gaspar Martins

66. Ana Marta Alves Costa Reis Fançony

67. Ana Paula Andrade (ACAIL)

68. André Nkula Mzinga

69. André Panzo

70. André Vicente Ntantamo

71. Ângela Ferrão

72. Ângela Maria Botelho de Carvalho Diogo

73. Angélica Benvinda Gomes

74. Angelina Adolfo Macai

75. Anselmo Monteiro

76. Antero do Vale Fernandes

77. Antónia Pacavira

78. António Alberto Neves de Alcochete

79. António Alfredo Macunge "Phathar Mak"

80. António Bartolomeu Chivinda Eduardo

81. António Camilo Nunes Costa

82. António Carlos do Amaral

83. António Carlos Nunes Freitas e Silva

84. António de Jesus da Fonseca Góis

85. António de Oliveira "Delon"

86. António de Sousa Fernando Castro Martins

87. António Filipe Manuel "Tony do Fumo"

88. António Francisco de Assis

89. António Francisco Mateus Quino

90. António Gaspar Fernandes

91. António Imperial José Jorge

92. António João Direito

93. António Joaquim Airosa de Oliveira

94. António Joaquim da Silva

95. António José de Carvalho "Tó-Zé"

96. António Kacunda

97. António Lamas Benedito Xavier

98. António Manuel Gonçalves Henriques "Tonecas"

99. António Maria Sá

100. António Mascarenhas

101. António Miguel André

102. António Nunes Sousa Felício "Dadá"

103. António Sebastião (ENSA)

104. Arcelinda Dionísia Tulumba Chingala João

105. Aristides Luís Teixeira da Costa

106. Armando Chipema Samilungo

107. Armando Mateus Dala

108. Arnaldo Aguiar Manita

109. Arnaldo de Campos Albergaria

110. Artur Finda

111. Artur Lourenço

112. Artur Mário Neida

113. Associação de Amizade e Solidariedade para com a 3.ª Idade (AASTI)

114. Associação de Basquetebol de Rua (ABRUA)

115. Associação Nacional de Luta contra as Drogas (ANLD)

116. Augusto Alberto Servino Padrão Neto

117. Augusto Chakaya

118. Augusto João Lourenço

119. Augusto Samanjolo

120. Aurélio João Evangelista

121. Aurélio Simba

122. Aurora Dias dos Santos Salvador

123. Avelino Dala "Tchifuta"

124. Avelino Inácio Duarte

125. Bárbara Lola Baptista Pocongo

126. Bartolomeu de Jesus Mendes Correia do Sacramento

127. Bartolomeu Feliciano Ferreira Neto

128. Beatriz Quitambe Fernandes

129. Belarmino Emílio Chitangueleca

130. Belarmino Jelembi

131. Belchior das Neves Cristóvão

132. Belmiro Cuica Chissengueti "Dom Belmiro Chissengueti"

133. Bênção Cavila Nyika Abílio

134. Benedito Catumbela

135. Benevenito Sebastião Vaz

136. Bernardo Bongo

137. Berta Buca Marciano

138. Bravo Pereira Mendes

139. Brigada Juvenil de Ensino "Comandante Dangeraux"

140. Brígida Marisa de Almeida Ferreira dos Santos

141. Bukusu Ndongala Hachim

142. Cabingano Manuel

143. Caetano Júnior

144. Caetano Manuel da Conceição Quiar

145. Carla Maria Domingos Cativa

146. Carlos Alberto Calitas

147. Carlos Alberto dos Santos (Huíla)

148. Carlos Artadino José dos Santos

149. Carlos Baptista (músico)

150. Carlos Duarte Bandeira

151. Carlos Ferreira "Beto Max"

152. Carlos Geraldo Vicente

153. Carlos Gomes "Cowboy"

154. Carlos Ibarra (Espagne)

155. Carlos Luís Ramalhete do Prado

156. Carlos Manuel de Oliveira

157. Carlos Mendes da Silva

158. Carlos Mestre

159. Carlos Pires de Oliveira Prata

160. Cassongo Cabongo Alberto

161. Catarina de Oliveira

162. Cecília Simões Rodrigues da Costa

163. Celeste dos Anjos Borges Carlos Jorge

164. Célia Doutor

165. César Fernando Reis

166. Chamangue Muetchipopia

167. Chen Zhi Hao

168. Chirstian Voumard

169. Cirilo dos Santos Baptista

170. Cláudia José Maria Correia

171. Cláudio Fernando da Costa Rodrigues "DJ Malvado"

172. Clélia Sambo

173. Cleonice de Jesus Alves da Costa

174. Constança do Nascimento da Rosa Ferreira de Ceita

175. Crispiniano Vivaldino Evaristo dos Santos

176. Cristino Mário Ndeitunga

177. Cristo José Pombal "Cristo"

178. Cristóvão Inocêncio dos Anjos

179. Daniel Assis do Nascimento "Daniel Nascimento"

180. Daniel Estêvão Caussanga

181. Daniel Mariano Montes Simas

182. David Rodrigues Rocha

183. Demétrio Brás de Sepúlveda

184. Deodeth Machado

185. Deolinda Paulino Camarada

186. Dias Correia Rodrigues

187. Dília Fraguito

188. Dilma António da Conceição e Silva

189. Diógenes Raul Malaquias "Implacável"

190. Dionisio Costa

191. Dionísio Hisilenapo "Dom Dionísio Hisilenapo"

192. Dionísio Manuel da Fonseca

193. Djalma Campos

194. Djamila Huguete Silva Almeida

195. Dmitry Kutunov (Rússia)

196. Domingos António Neto

197. Domingos Armando "Cabibi"

198. Domingos das Neves

199. Domingos de Carvalho Moreira

200. Domingos Dembele

201. Domingos Manuel Palanca

202. Domingos Martins Ngola

203. Dora Eunice Dantas Chagas Gonçalves

204. Duarte Varela

205. Edgar Simone Tchipoia "Kotingo"

206. Edgarda Ganimedes Sacramento Neto

207. Edmasia Mayembe

208. Edna Mateia

209. Eduardo de Almeida Veiga e Lemos

210. Eduardo Domingos Mulende

211. Eduardo Ekundi Valentim

212. Eduardo Gomes Nelumba

213. Eduardo João Tavares

214. Eduardo Peres Alberto

215. Eduardo Vera-Cruz Pinto

216. Elisa Gaspar

217. Elisabeth Pereira

218. Elizabeth José de Sousa Gonga

219. Elsa Manuela de Castro Barbosa Gomes

220. Emanuel Mangueira da Silva

221. Emanuel Mendes

222. Engrácia Etelvina do Céu

223. Erasmo Rocha

224. Ermelindo Gonçalves Pereira

225. Ernestina Chipita

226. Ernesto Pinto

227. Ernesto Quijila Dala

228. Esmeralda Chiyaka

229. Estanislau Garcia

230. Estêvão Binga "Dom Estêvão Binga"

231. Estêvão Pitra

232. Euclides Tandala Francisco

233. Eugénio Carlos Bambi

234. Eunice Maria Reis de Jesus

235. Eusébio Domingos de Almeida e Costa

236. Evaristo Mário Calopa

237. Evgueny Kireev (Rússia)

238. Ezequiel Correia Gomes

239. Feliciana Aragão (ANGOP)

240. Felino Job

241. Felisberto Matias Bessa

242. Félix João Fula "Príncipe dos Dembos"

243. Fernando Alberto Queirós Manuel

244. Fernando Caquarta

245. Fernando da Paixão André Manuel

246. Fernando do Amaral Sobrinho

247. Fernando dos Santos Mendes "Kinito"

248. Fernando Francisco "Dom Fernando Francisco"

249. Fernando Jorge Júlio de Aguiar

250. Fernando José Femenim dos Santos

251. Fernando Muquepe

252. Fernando Pontes Pereira

253. Fernando Quijingo "Punidor"

254. Fernando Santos "Ayaya"

255. Fernando Varela

256. Fidencio Gonzalez Perazo (Cuba)

257. Firmino David "Dom Firmino David"

258. Florença Chimuma Chindembele

259. Francisca Gueve Sacoco Quifica

260. Francisco António Briffel Sobrinho

261. Francisco Caldeira da Silva

262. Francisco Domingos (Educação)

263. Francisco Fato

264. Francisco Fernando Stlano

265. Francisco José da Cruz

266. Francisco Joseph Salgueiro da Cunha Brandão

267. Francisco Manuel Fernandes Bernardo "Kool Klever"

268. Francisco Salomão Rodrigues Prata

269. Francisco Xavier Fernandes

270. Fundação Kissama

271. Gabriel Muachifi

272. Gabriel Muel

273. Garcia Sacawa "Caião"

274. Germano José Gomes

275. Ghebre Tecleab

276. Gilberto Luther Alves Baptista

277. Gilberto Manuel Pereira

278. Giro Lourenço

279. Gonçalo José Francisco

280. Gonçalves Namweya

281. Gong Vanyan

282. Graça Menina

283. Graciano Tulumu

284. Grafinin Mikhail (Russie)

285. Gregório Capita

286. Grupo de Dança Bismas das Acácias

287. Grupo de Dança Kamatemas da Humpata

288. Guilhermina Rodrigues Muanza Abílio

289. Guimarães João Pascoal Tavares

290. Gustavo Silva

291. Hamilton dos Prazeres Machado

292. Hélder da Conceição José

293. Hélder Silva (à titre posthume)

294. Helena Antunes Ferraz

295. Helena Francisco Chicuba

296. Henda Esandju Nicolau da Silva Inglês

297. Ho Chi Minh Gourgel Martins "Ho Chi Fu"

298. Huguete Marília Dias dos Santos de Oliveira

299. Igor Sechin (Russie)

300. Igor Silva

301. Inocêncio Lopes Silvestre

302. Irene Bandeira

303. Isaac Paxe

304. Isabel Maria Nunes da Silva Martins

305. Isaías Afonso

306. Isaías Daniel Sambangala

307. Isaura de Fátima Morais Torres Chaves

308. Isidoro Popiokeni Shilengifa

309. Ivanilson Machado

310. Jacinto dos Prazeres Cortez

311. Jacinto Nhanganga Tyombe "Dom Jacinto Tyombe"

312. Jaime Cacimbo Caviau

313. Jaime Rodolfo Fragata de Abreu

314. Jair Jimenez Rodriguez (Cuba)

315. Januário Dembe

316. Januário Tancredo

317. Jayr Domingos Fernandes

318. Jerónimo Mendes Pires Delgado "Buila"

319. Jesus Víctor dos Santos

320. Joana António Quintas

321. João Baptista Pedro Twaka

322. João Boa Francisco Quipipa

323. João Bonifácio Calandissa

324. João Carlos Inácio "Republicano"

325. João Cristóvão Benza "Walter Cristóvão"

326. João de Ceita Nazaré "Dom João Nazaré"

327. João de Oliveira Borges

328. João Fernando Mucanda

329. João Francisco Barros

330. João Francisco Murça

331. João Garcia Miala Júnior

332. João Gaspar "Gato Vaiola"

333. João Gonçalves de Azevedo Gaspar "Repity"

334. João Jaime Leite Velho

335. João Kisalu Nlandu

336. João Lopes (DJ)

337. João Manuel da Silva Gomes Camacho Baião

338. João Maria Faustino

339. João Mpilamosi Domingos

340. João Muatonguela

341. João Pedro Fuantoni

342. João Reis (DJ)

343. João Samuel Caholo

344. João Vigário

345. Joaquim Albino Dias

346. Joaquim Augusto Martins

347. Joaquim Carlos Vicente Vieira Dias Van-Dúnem

348. Joaquim Espírito Santo Camati

349. Joaquim Francisco Boavida

350. Joaquim Gonçalves (RNA)

351. Joaquim Manuel Gonçalves dos Santos

352. Joaquim Manuel Monteiro Agostinho

353. Joaquim Pedro António

354. Joaquim Quintas Solá (Cuba)

355. Joaquina Ferreira do Nascimento

356. Job Monteiro Chilembo Jama António

357. Jorge Adolfo Jesus Van-Deste

358. Jorge Bengue Calumbo

359. Jorge Costa (RNA)

360. Jorge Henrique Dias Flora

361. Jorge Hilário de Sousa

362. Jorge Lino Cambundo "Profeta Enoque"

363. Jorge Nunes (Turismo)

364. José Alexandre Barroso

365. José Amorim (TPA)

366. José António Neto "Antena Bravo"

367. José Arão Nataniel Chissonde

368. José Barroso Mangueira

369. José Bento Cangombe

370. José Bernardo Filomeno "Filó"

371. José Caricoco Cussiquina

372. José Carlos Fernandes Vidigal "Lito Vidigal"

373. José Carlos João Miguel

374. José Carlos Mendonça Teixeira do Carmo "Kaly Mendonça"

375. José Coelho Inglês Ramos da Silva

376. José Coreijo Torres (Cuba)

377. José Correia da Rocha Caetano

378. José Correia Dala "Camacosa"

379. José Cristino Azulay Teixeira

380. José de Oliveira Correia

381. José de Oliveira Santos

382. José Domingos "Zé Fininho"

383. José Francisco Chicomo

384. José Gualter dos Remédios Inocêncio

385. José Luís Montez

386. José Manuel da Silva Vale

387. José Manuel dos Santos Seca

388. José Manuel Pacheco

389. José Martinho Nunes

390. José Nhito

391. José Nobre de Novais

392. José Sequesseke

393. Josefa Chaves

394. Josefina Ndesipewa Gomes

395. Juliana Maria de Almeida

396. Julião Francisco Ambrósio Almeida

397. Justina Cristina Kandume

398. Justino Capapinha

399. Kid Sebastião Manuel "Kid MC"

400. Kieza Silvestre

401. Kinna Santos

402. Kussonga Jordão

403. Ladislau Fortunato

404. Laudemira Gomes da Fonseca Pereira de Sousa

405. Lauriano Gonçalves Dias dos Santos

406. Leonel Samuel de Macedo Bonifácio

407. Leonid Lipatov (Rússia)

408. Leonor Carrinho

409. Leonor da Silva ferreira Garibaldi de Lima Cruz

410. Leonora Mbimbi de Matos

411. Leopoldina Adelaide Rosa dos Ramos

412. Leopoldo Ndakalako "Dom Leopoldo Ndakalako"

413. Leyzller Jorge Lopes de Araújo

414. Liberty Marlin Dirceu Samuel Chiyaka

415. Lídia de Almeida Voumard

416. Lígia de Carvalho Alves

417. Lilas Orlov

418. Lilay Capitão Miguel

419. Lino Cerqueira Fialho "Puto Português"

420. Lino Manuel Espadinha Saraiva

421. Liu Gueigen

422. Liyun

423. Lúcia Zacarias de Moura

424. Lúcio José de Lara Santos

425. Luís Eduardo dos Santos

426. Luís Filipe Rosa Lopes

427. Luís Gaspar Francisco

428. Luís João Soares Caetano

429. Luís Mamona João "Lamá"

430. Luís Pires de Sousa Araújo

431. Luís Umbar Fungo

432. Luvumbo Sebastião

433. Luzia Dias dos Santos Silveira

434. Luzizila Helena Panda

435. Macai Katemo

436. Macai Pande

437. Manuel Acácio Simões

438. Manuel Agostinho (Vice-Almirante)

439. Manuel Botelho

440. Manuel Cahanga Luacano

441. Manuel Carvalho da Costa

442. Manuel Chima

443. Manuel Cristóvão "Paciência"

444. Manuel de Fátima de Sá Vidigal

445. Manuel do Nascimento Cardoso

446. Manuel João da Fonseca

447. Manuel Katendi

448. Manuel Luís Rodrigues Ambriz

449. Manuel Mateus Kalumbu

450. Manuel Nunes Gouveia Leite

451. Manuel Padrão

452. Manuel Saboneti Camati

453. Manuel Vieira Dias Pinto de Andrade

454. Manuela Bezerra

455. Manuela Ceita

456. Mara Dalva Delgado Van-Dúnem "Mara Dalva"

457. Marceliano da Conceição Correia Víctor

458. Marcelina Baptista

459. Marcelino Domingos Neto "Chico Madne"

460. Márcio de Jesus Lopes Daniel

461. Marcos Macai Vihemba

462. Margareth do Rosário

463. Margarida dos Santos Ferreira

464. Margarida Maria Alacoque Gaspar Correia

465. Margarida Maria Fernandes Ventura

466. Maria Alice da Silva Berenguel "Alice Berenguel"

467. Maria Antónia Castelo

468. Maria Antónia Jacinto Sebastião

469. Maria Augusta Leonel Correia

470. Maria Cecília Salgueiro da Paz Sousa

471. Maria Cristina Filipe Fortunato Camilo Ferreira

472. Maria da Conceição Garrido

473. Maria da Conceição Machado Saraiva

474. Maria da Natividade (UAN)

475. Maria de Fátima Baptista de Carvalho

476. Maria de Fátima de Morais Guerra Neto

477. Maria de Fátima Lemos

478. Maria de Fátima Soares

479. Maria de Lourdes Miguel Franco

480. Maria de Lourdes Roque Caposso Fernandes

481. Maria do Rosário Amadeu

482. Maria do Rosário Paihama

483. Maria Eulália André Camilo

484. Maria Fernandes da Silva e Silva

485. Maria Helena de Victória Pereira Agostinho

486. Maria Helena Valentim

487. Maria Isabel Gonçalves Manuel Abdraman

488. Maria Lúcia Furtado

489. Maria Luís Ferreira

490. Maria Luísa Andrade

491. Maria Madalena Mucubal

492. Maria Rosa carvalho Faria

493. Maria Teresa André da Conceição Vicente

494. Maria Teresa Marçal André Baptista Borges

495. Maria Teresa Vicente

496. Maria Zulmira da Ressurreição Jasse

497. Maricel Marinho da Silva Capama

498. Mário Conde da Silva

499. Martin Lasarte "Dom Martin Lasarte"

500. Massamba Cardoso

501. Mateus António da Costa "Godô"

502. Mateus Augusto Bunzi

503. Mateus Kuabi Matuda

504. Mateus Morais de Brito (à titre posthume)

505. Mateus Padoca Calado

506. Matondo Tomalela

507. Mavilde Leopoldina Campos Pires

508. Michel Lin Xung Feng

509. Miguel Buila

510. Miguel Fernando (Turismo)

511. Miguel Gamboa da Conceição

512. Mihaela Ezsébet Neto Webba

513. Milca Cuessue Caquesse

514. Miranda Fernandes de Sousa Neto

515. Moisés Nunda Segunda

516. Movimento de Apoio Solidário de Angola (MOVANGOLA)

517. Mutsiau Destino Alexandre

518. Nádia Agostinho Monteiro

519. Nadir Graciete de Fátima Manuel dos Santos "Nadir Manuel"

520. Naiole Cohen Santos

521. Nelson Ebo

522. Nelson Pâncio

523. Nelson Pedro

524. Neves de Oliveira Barroso

525. Nhanga Kalunga de Assunção

526. Nildo Mafala Correia Daniel da Silva

527. Noelma Viegas D' Abreu

528. Norberto Matanyady

529. Norberto Sodré

530. Nuno dos Anjos Caldas Albino "Carnaval"

531. Nvunda Benvindo das Neves Salucombo

532. Octávio Fernando

533. Olavo Hélio Cardoso Teixeira

534. Ondino Airosa

535. Orlando Matias dos Santos Ramos

536. Orlando Paulo Jorge Bernardo

537. Óscar Tito Fernandes

538. Paciência Samuel

539. Pascoal Nascimento Folo

540. Patrícia Pacheco

541. Patrício Batsikama

542. Paula Cristina Domingos Francisco Coelho

543. Paulino Bueco

544. Paulino da Silva

545. Paulino Manuel Ferrão

546. Paulo Duda

547. Pedro Adão Neto

548. Pedro Alfredo Ramalhoso

549. Pedro Canísio Januário

550. Pedro Cláver Mota Tchipalanga

551. Pedro Correia (RNA)

552. Pedro Makumbundu Kitoko

553. Pedro Pascoal Domingos

554. Pedro Sirdes

555. Pedro Vaz Pinto

556. Pedro Yaba

557. Pena Fernandes da Silva

558. Pierre Victor Mpoyo (RDC)

559. Pio Hipunyati "Dom Pio Hipunyati"

560. Pulquéria Carlos Gomes

561. Quartim Saulo Hupopi Paulo

562. Rafael Daniel Aguiar

563. Rafael José Virgílio Pascoal

564. Raimundo Salvador

565. Ramon Henry Perez Martinez (Cuba)

566. Reinaldo António Canumbila

567. Renato de Sousa Araújo

568. Roberto Legra Sotolongo (Cuba)

569. Roberto Pisoeiro

570. Roberto Reinoso Rodriguez (Cuba)

571. Romeu Katatu Filemón

572. Rosa Almeida

573. Rosa de Assis Araújo

574. Rosa Janota Dias dos Santos

575. Rosário Ima Panzo

576. Rosário Mariano Supi

577. Rui Batalha Rafael de Carvalho

578. Rui de Oliveira Gomes

579. Rui Filipe Ramos

580. Rui Manuel César dos Santos Marques

581. Rui Manuel de Almeida Gomes

582. Sabino Colino Chico

583. Sabú Guimarães

584. Salukeny Daibotta

585. Salvador Freire dos Santos

586. Salvador Juliana

587. Salvador Manuel Pascoal "Caló Pascoal"

588. Salviano Ferreira Magalhães "Man Tay"

589. Samuel Rodriguez Plana (Cuba)

590. Sandra Paula Gaspar Mainsel

591. Sandra Vigário

592. Santinho Filipe Figueira

593. Santos Nicolau

594. Santos Rosa (Ed Novembro)

595. Sara Rodrigues Fialho da Costa

596. Sérgio de Sousa Mendes Santos

597. Sérgio Leonardo Vaz

598. Serra Bango

599. Sham Alimohamed

600. Silvério Martins

601. Silvestre Augusto Francisco

602. Silvestre Muachiteno

603. Sílvia Adriana de Almeida Dias Van-Dúnem

604. Sílvio Franco Burity

605. Simplício Lopes Garrido (OPA)

606. Sofia Buco

607. Sónia António

608. Soraya Teresa de Jesus Kalongela

609. Tânia Burity

610. Teixeira Mucuva

611. Telmo Fontes

612. Teodoro Jorge Pais de Almeida

613. Teresa Domingas Morais (Huíla)

614. Teresa Francisco Buta

615. Teresa José Adelina da Silva Neto

616. Teresa Luís José Fernandes Quivienguele

617. Teresa Márcia António Manuel

618. Teresa Maria Ferreira Baptista Lopes

619. Tidulu Paulo Manuel

620. Tirso Blanco "Dom Tirso Blanco"

621. Tito Júnior

622. Tó Monteiro (DJ)

623. Tomás Biri

624. Tomás Gabriel Neto Joaquim

625. Tomé Chipilica

626. Tony Franpénio

627. Tony Helena

628. Tuca Manuel

629. Valdano Manuel

630. Valdemar Ulica Chipilica

631. Valery Bitaev (Russie)

632. Vatonene Kukanda

633. Venceslau Brandão Ramos

634. Vicente Carlos Kiaziku "Dom Vicente Kiaziku"

635. Vicente Sanombo "Dom Vicente Sanombo"

636. Victor Hugo Castelbranco

637. Victor Manuel Santiago Duarte

638. Víctor Silva

639. Walter Piedoso Cláudio

640. Yolanda Brígida de Sousa Gaspar

641. Yuri Nererov (Russie)

642. Yuri Simão

643. Zacaria Davoca

644. Zheng Gang

