Angola: Le pays signe des accords pour stimuler l'investissement privé dans le tourisme

Luanda — Trois protocoles d'accord portant sur le développement des infrastructures dans les zones d'intérêt et de potentiel touristique (AIPT) des provinces de Namibe et de Cuanza-sul ont été signés jeudi 23 entre le ministère du Tourisme et l'entreprise égyptienne Arab Contractors.

Selon un document du ministère du Tourisme transmis à l'ANGOP, ces accords font suite à la visite du président de la République, João Lourenço, en avril dernier en République arabe d'Égypte, au cours de laquelle le pays a exprimé son intérêt à coopérer avec ce pays pour développer des solutions visant à stimuler le tourisme national.

Les protocoles signés posent les bases d'une coopération technique et financière pour le développement des infrastructures publiques, notamment les routes, l'énergie, l'eau, l'assainissement et les télécommunications, dans les domaines prioritaires, selon un communiqué de presse du département ministériel.

Les zones prioritaires comprennent les zones côtières des provinces de Namibe (Baía das Pipas et Três Irmãos) et le corridor écologique de Cuanza-sul (Comuna do Quicombo - Praias do Sousa et Praias das Catanas).

Dans son communiqué, le ministère indique qu'il s'agit d'un modèle permettant de valoriser les zones d'intérêt et le potentiel touristique et de les transformer en véritables produits touristiques, favorisant la création d'emplois directs et indirects et attirant les investissements étrangers.

L'initiative vise également à promouvoir la valorisation et la préservation du patrimoine naturel et culturel national, ainsi qu'à améliorer les conditions d'accueil des touristes, à accroître la fréquentation et à favoriser le développement durable des communautés locales.

À propos de cet accord, le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, cité dans le document, déclare qu'il marque une nouvelle étape dans le développement du tourisme national, fruit des efforts de diplomatie économique du chef de l'État angolais.

Hassan Hassoun, directeur régional pour l'Afrique d'Arab Constructors, estime que l'Angola réunit « toutes les conditions pour devenir une destination touristique de premier plan en Afrique ».

Par ailleurs, le département ministériel réaffirme son ouverture à la coopération avec les partenaires nationaux et internationaux pour bâtir un secteur touristique robuste, inclusif et durable, à l'heure où le pays a été reconnu comme la « Meilleure destination pour l'investissement touristique 2025 », une reconnaissance internationale de sa capacité à attirer les investissements étrangers dans le secteur.