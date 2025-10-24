Angola: L'accès à l'AIAAN assuré par les transports publics et privés

24 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AJQ/SB

Icolo e Bengo — Trente-cinq bus de l'opérateur TCUL et plusieurs taxis privés, dont des taxis personnalisés et des taxis fonctionnant avec des applications, assurent le transport des citoyens depuis et vers l'aéroport international António Agostinho Neto (AIAAN), a appris l'ANGOP.

Les bus partent de Largo das Escolas, Cacuaco et Benfica (Luanda), ainsi que de la bifurcation de Zango (Icolo e Bengo), de 5 h à minuit, avec dix services semi-express quotidiens.

Le trajet de l'AIAAN à Largo das Escolas, de l'AIAAN à Cacuaco et de l'AIAAN à Benfica, et inversement, coûte 1 000 kwanzas, tandis que celui de la bifurcation de Zango est de 500 kwanzas, pour un trajet estimé à 60 et 30 km.

De leur côté, les taxis personnalisés pratiquent des tarifs différents selon la destination, allant de 5 à 25 000 kwanzas, tandis que les taxis fonctionnant avec une application facturent entre 8 et 15 000 kwanzas.

Lors d'une récente conférence de presse, le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des transports terrestres (ANTT), Ênio Costa, a annoncé la gratuité des trajets circulaires, c'est-à-dire ceux qui partent de l'AIAAN vers l'EN230 (route de Catete).

Il a également indiqué que les activités de la compagnie avaient été suspendues pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois en raison de la nécessité de construire davantage de passages piétons pour garantir la sécurité des personnes.

Avec le transfert des vols internationaux de la TAAG de l'aéroport 4 de Fevereiro vers l'AIAAN, le flux de personnes et de marchandises à destination et en provenance de cette installation a augmenté, nécessitant la création de nouvelles voies d'accès pour normaliser la circulation des véhicules.

