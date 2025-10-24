Angola: L'homme politique portugais Manuel Alegre reçoit la médaille du 50e anniversaire

Luanda — Le poète et homme politique portugais Manuel Alegre a reçu la médaille du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, de la classe Indépendance, ce vendredi matin (24) à Luanda.

La médaille a été remise par le président de la République, João Lourenço, à son fils, Francisco Duarte, également actuel ambassadeur du Portugal en Angola.

Manuel Alegre, emprisonné à Luanda par la PIDE en 1963 pendant six mois, accusé d'avoir tenté un coup d'État contre le régime de l'Estado Novo, a servi comme enseigne de milice en Angola à partir de 1962 et a été arrêté suite à une tentative de soulèvement militaire.

Pendant son incarcération, il a fréquenté des écrivains tels que Luandino Vieira et António Jacinto, figures emblématiques de la littérature angolaise et du mouvement de résistance.

Après sa libération, il s'est exilé à Alger, où il a appelé au soulèvement portugais par l'intermédiaire de Radio Voz da Liberdade.

La cérémonie commémore la signature des Accords de paix et de réconciliation nationale, le 4 avril 2002, une étape historique qui a consolidé l'unité et la stabilité du pays.

La cérémonie, qui se poursuit jusqu'à samedi, permettra de décerner 774 distinctions à des personnalités nationales et internationales qui, tout au long de l'histoire, se sont distinguées par leur dévouement, leur courage et leur contribution au service de leur pays.

Dans la classe Indépendance, 130 citoyens reçoivent des médailles en reconnaissance de leur rôle décisif dans la lutte pour la libération et la souveraineté nationale. Parmi les personnes honorées figurent Alcina Dias Kassanje, Dom Eugénio Salessu, Manuel Alegre (Portugal) et Marcelino dos Santos (Mozambique).

La Classe Paix et Développement, qui récompense 644 personnes et institutions, reconnaît les contributions significatives à la consolidation de la paix, à l'unité nationale et au progrès social et économique du pays.

Avec cette septième série de distinctions, le gouvernement réaffirme son engagement à valoriser les contributions historiques et contemporaines des hommes et des femmes qui, par leur exemple, ont été des piliers de l'indépendance, de la paix et du développement durable de l'Angola.