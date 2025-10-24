Angola: L'évêque de Cabinda souligne l'importance de la réconciliation

Luanda — L'évêque de Cabinda, Mgr Belmiro Chissengueti, a souligné ce vendredi à Luanda l'importance de la paix, de la réconciliation nationale et de la lutte contre la pauvreté, piliers essentiels du développement de l'Angola, dans le cadre des célébrations des 50 ans de l'indépendance nationale.

Le prélat s'adressait à la presse quelques instants après avoir reçu la Médaille commémorative des 50 ans de l'indépendance, dans la catégorie Paix et Développement, des mains du Président de la République, João Lourenço, une distinction qu'il a qualifiée de « grand honneur et de reconnaissance pour tous ceux qui ont servi la Patrie, comme hommes, chrétiens et prêtres ».

« Plus de trente millions d'habitants, et être parmi ceux qui sont honorés est un grand honneur. J'accepte cette distinction avec humilité, sachant que lorsque nos mérites sont couronnés, ce sont les dons de Dieu qui sont exaltés », a déclaré Mgr Belmiro.

L'évêque a rappelé que le 4 avril avait marqué « le début de la reconstruction de l'État angolais, après des années de guerre, de destruction et de haine ».

Mgr Belmiro Chissengueti a également souligné l'importance de l'engagement de tous les citoyens dans l'effort continu de réconciliation nationale, car « avec la paix, l'investissement et le progrès deviennent plus faciles à réaliser ».

Le prélat a toutefois mis en garde contre la nécessité de renforcer la lutte contre la faim et la pauvreté, qu'il a qualifiées de « guerres les plus difficiles à gagner ».

Mgr Belmiro Chissengueti a également appelé à la préservation de l'unité nationale dans la diversité, soulignant que l'Angola doit poursuivre sur la voie de la paix et de la cohésion.

« C'est un grand pays, et nous sommes peu nombreux pour une nation aussi grande. Il nous appartient à tous de construire le pays et de préserver la liberté pour laquelle tant de personnes se sont battues », a-t-il conclu.