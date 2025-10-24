Togo: Yawa Djigbodi Tsegan prend les commandes de l'OTR

L'ancienne présidente de l'Assemblée nationale Chantal Yawa Djigbodi Tsegan, a été nommée vendredi à la tête de l'Office Togolais des Recettes (OTR), succédant à Philippe Kokou Tchodie, en poste depuis plus de cinq ans.

Par ailleurs maire de Kpélé 2 et ancienne ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Tsegan prend les rênes d'une institution stratégique, chargée des impôts et de la douane.

Créée en 2014, et inspiré du modèle rwandais l'OTR s'est imposée comme le bras armé de l'État en matière de collecte de recettes fiscales.

Pour l'année 2025, l'objectif de l'OTR est fixé à 1208,4 milliards de Fcfa, dont 61 % avaient déjà été mobilisés à fin août.

En 2024, les recettes avaient atteint 1098 milliards.

Selon les chiffres officiels, la mobilisation des recettes fiscales a connu une hausse spectaculaire de 116 % entre 2014 et 2023. Une dynamique que Mme Tsegan devra maintenir, dans un contexte économique marqué par la nécessité de renforcer les ressources internes pour soutenir les politiques publiques et les investissements prioritaires.