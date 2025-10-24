Togo: Succès d'une émission obligataire

Le Trésor public togolais a réalisé une nouvelle performance sur le marché financier régional de l'UEMOA en mobilisant 27,5 milliards de Fcfa, lors d'une émission simultanée de Bons Assimilables du Trésor (BAT) et d'Obligations Assimilables du Trésor (OAT), organisée ce vendredi.

L'opération visait initialement à lever 25 milliards mais l'engouement des investisseurs a largement dépassé les attentes, avec une demande globale de plus de 53 milliards, soit un taux de couverture de 213,31 %. Ce résultat confirme, une fois encore, la confiance des investisseurs régionaux dans la signature souveraine du Togo.

Cette émission s'est déroulée sous l'égide de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), dans le cadre du programme annuel de mobilisation de ressources internes pour le financement du budget de l'État. Les montants levés permettront de couvrir les besoins de trésorerie à court et moyen termes, conformément à la stratégie nationale de gestion de la dette.

Contexte de consolidation budgétaire

Dans un environnement macroéconomique marqué par la recherche de stabilité budgétaire et la nécessité de maintenir un niveau soutenu d'investissements publics, le recours aux instruments comme les BAT et les OAT permet au Togo de diversifier ses sources de financement, tout en renforçant son ancrage sur les marchés de capitaux régionaux.

Ce succès renforce la crédibilité du Togo auprès des acteurs du marché régional de la dette et traduit une gestion prudente et stratégique de sa politique d'endettement, qui privilégie des financements à des coûts compétitifs et adaptés à ses besoins structurels.