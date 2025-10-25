Congo-Kinshasa: 'On ne va pas les laisser faire' (général Sylvain Ekenge)

interview

L'armée congolaise et la rébellion continuent de s'accuser mutuellement de violer le cessez-le-feu malgré la récente signature d'un mécanisme de vérification de ce dernier.

L'armée congolaise et la rébellion continuent de s'accuser mutuellement de violer le cessez-le-feu. Dans un entretien qu'il nous a accordé, Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, insiste sur le fait que c'est l'AFC-M23 qui viole les accords.

DW : L'AFC/M23 a récemment dit qu'ils "ne vont pas demeurer tendre face aux attaques demeurer tendres face aux attaques de Kinshasa". Que répondez-vous a cela ?

Sylvain Ekenge : Nous avons toujours été regardants sur les accords que nous signons. Nous les respectons à la lettre. Chaque fois, c'est l'AFC/M 23 qui viole le cessez-le-feu. J'en ai parlé à maintes reprises.

DW : Pourtant, l'AFC/M23 vous accusent de bombarder leurs positions...

Sylvain Ekenge : Mais nous ne sommes pas l'église. C'est à l'église qu'on dit que si on vous donne une claque sur la joue gauche, vous donnez à votre tour la joue droite. Nous ne pouvons pas éternellement assister à des attaques et des provocations sans réagir. Ils disent qu'on les a bombardés, c'est eux qui viennent nous provoquer et nous réagissons. On ne va pas les laisser faire. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Soit on veut la paix soit où on n'en veut pas.

DW : vous évoquez la déclaration de principes et une des questions qui y est attenante, c'est celle du retour des FDLR qui sont présents sur le territoire congolais. Ou en est-on dans ce dossier ?

Sylvain Ekenge : Les FDLR ont répondu à l'appel des forces armées de la République démocratique du Congo.

DW : Ils veulent se rendre à la Monusco, mais ils disent que le chemin est obstrué ?

Sylvain Ekenge : Ce sont les autres qui les empêchent de se rendre. Aujourd'hui, Il faudrait aussi qu'on se pose la question de savoir où sont les FDLR ? Ils sont dans la partie occupée aujourd'hui par le Rwanda et l'AFC/M23, plus particulièrement dans le territoire de Rutshuru. Et ils veulent se rendre, mais on les en empêche.

DW : Et pourquoi, selon vous, on les empêcherait de se rendre selon vous ?

Sylvain Ekenge : Je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question à poser à ceux qui les empêchent de se rendre. Je pense que si on veut la paix, il faudrait que nous puissions travailler ensemble pour mettre une fois pour toute fin à ce phénomène FDLR, Nous devons conjuguer les efforts. Nous faisons notre part, nous avons sensibilisé les FDLR, nous continuons à les sensibiliser et je leur demande vraiment de déposer les armes et de se rendre. Et il faudrait que les autres nous facilitent la tâche.

DW : les autres dont vous parlez, ce sont les personnes avec qui vous êtes en train de négocier actuellement à Doha. Pourquoi négociez alors que sur le front, les combats se poursuivent ?

Sylvain Ekenge : Le problème, c'est qu'ils s'en foutent de toutes ces négociations. Ils ne veulent pas respecter ces négociations, ils mènent des attaques, même s'il y a eu déclaration de cessez-le-feu. On ne va pas se laisser faire. Les forces armées de la République démocratique n'ont jamais pris l'initiative d'attaques. Les attaques, c'est toujours l'AFC/M23 qui commence et nous réagissons.

DW : Une autre question préoccupante, c'est celle de la présence des ADF malgré l'existence des opérations conjointes FARDC et UPDF. Les massacres se poursuivent, comment expliquez-vous cela ? Ces opérations ne semblent pas dissuasives...

Sylvain Ekenge : Nous sommes en train d'analyser les liens qu'il y a entre les ADF et le M23. Nous avons mis l'effort principal p sur le sud du territoire de Beni. On a même désengagé certains endroits. Il y a eu des endroits qui sont restés vides, des zones lacunaires etles ADF ont profité de cette situation. Aujourd'hui, comme on a renforcé l'Ituri et Beni avec les nouvelles unités et des nouveaux commandants qui sont sur place, le travail se fait et je pense qu'on va stabiliser la situation bientôt.

DW : Quelle est est la situation aujourd'hui aux alentours de Uvira ?

Sylvain Ekenge : La situation est sous contrôle, les gens travaillent et le nouveau commandant de la région militaire, le nouveau commandant du secteur opérationnel, viennent d'être désigné. Ils ont pris leurs fonctions et la situation est calme. Il n'y a aucun problème. En dépit des fausses alertes, mise en ligne par l'ennemi. Mais nous sommes calmes et nous sommes en train de travailler. Les forces armées travaillent et prennent au sérieux la sécurité de notre pays.

DW : Pour conclure, récemment on a appris l'arrestation de plusieurs officiers au sein de l'armee congolaise. Certains seraient accuses d'affinité avec l'AFC/M23, d'autres de collusion avec Joseph Kabila. Que pouvez nous dire à ce sujet ?

Sylvain Ekenge : C'est une question qu'il faut poser à la justice ou aux services. Moi, je ne maîtrise pas ce dossier. En tout cas, je ne saurais pas faire un commentaire là-dessus.