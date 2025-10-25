Afrique: Trois enseignantes tunisiennes sacrées au concours européen eTwinning 2025

Une équipe éducative tunisienne a remporté le Prix européen du meilleur projet eTwinning 2025, lors de la conférence internationale du programme de jumelage numérique, tenue du 23 au 25 octobre à Bruxelles (Belgique).

Le projet tunisien, intitulé « Our Sustainable Holiday Trip 2.0 » (« Notre voyage éducatif durable »), s'est distingué parmi 1 209 projets européens en lice pour cette édition. Il met en avant une approche innovante visant à concevoir une expérience d'apprentissage durable autour des thématiques environnementales et citoyennes.

L'équipe lauréate est composée des enseignantes Imen Taktak

Marzouk, du collège pilote de Sfax 1, Haïfa Majdoub et Sania Souii, de l'Institut Bachir Nabhani de Ben Arous, selon un communiqué du ministère de l'Éducation.

La conférence internationale du programme eTwinning, organisée chaque année à l'initiative de l'Union européenne, réunit des enseignants et des acteurs du secteur éducatif pour échanger sur le rôle de l'éducation dans la promotion de la citoyenneté active, de la participation démocratique et du partage des valeurs universelles.