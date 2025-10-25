Tunisie: Production en berne et ventes en retrait - ALKIMIA ralentit sa cadence au 3e trimestre 2025

La société ALKIMIA a enregistré une baisse de 5,4 % de sa production au 30 septembre 2025, atteignant 20 251 tonnes contre 21 407 tonnes à la même période en 2024. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a reculé de 4,2 %, passant de 83,7 millions de dinars à 80,2 millions de dinars.

Selon les indicateurs d'activité publiés par l'entreprise, la production se décompose en 11 580 tonnes de Tri-polyphosphate de sodium (STPP) et 8 671 tonnes de MAP cristallisé. Cette contreperformance s'explique principalement par la réduction du rythme de fonctionnement des unités de production.

La société souligne que la trésorerie demeure sous tension, une situation accentuée par la baisse des ventes et le poids élevé des charges fixes liées à la sous-activité. ALKIMIA alerte ainsi sur la nécessité de mesures correctives pour stabiliser sa situation financière au cours des prochains trimestres.