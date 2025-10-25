Tunisie: Le pays déploie une nouvelle technologie pour accélérer le diagnostic bactérien

24 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Dans un effort pour moderniser les laboratoires d'analyses médicales, le ministère de la Santé a introduit une technologie de pointe, connue sous le nom de MALDI-TOF. Cette innovation permet d'identifier le type de bactéries ou de champignons en quelques minutes seulement, au lieu de plusieurs heures ou jours.

Cinq établissements hospitaliers ont déjà été équipés de cette technologie : l'hôpital de La Rabta, l'hôpital Charles Nicolle, l'hôpital Farhat Hached de Sousse, l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax, ainsi que le laboratoire de référence de la tuberculose à Ariana.

Cette technique offre aux médecins un diagnostic précis, leur permettant de choisir le traitement approprié. Elle contribue également à réduire l'usage non maîtrisé des antibiotiques et à lutter contre la résistance bactérienne aux médicaments.

