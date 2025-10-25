Tunisie: Foot - L'entraîneur du CAB interdit de banc pour deux matches

24 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Ligue Nationale de Football Professionnel, réunie vendredi, a infligé à l'entraîneur du CA Bizertin, Chokri Béjaoui, deux matches d'interdiction de banc et une amende de 5.000 dinars pour protestations répétées contre l'arbitre, lors du match ayant opposé son équipe au Stade Tunisien le 22 octobre courant.

Par ailleurs, la Ligue a imposé au Club Africain, à l'Etoile du Sahel et à l'US Ben Guerdane une amende de 10.000 dinars chacun pour récidive (troisième fois) en raison de jets de bouteilles sur le terrain par leurs supporters lors de la 10ème journée de la Ligue 1.

D'autre part, la Ligue a rejeté la réclamation déposée par l'AS Gabès contre le CS Sfaxien pour vice de forme et validé le résultat obtenu sur le terrain, soit un match nul 0-0.

