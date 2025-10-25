Tunisie: Tunisair lève 25,2 MD sur le marché obligataire

24 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La compagnie Tunisair a annoncé, vendredi, avoir levé 25,2 MD (millions de dinars) sur le marché obligataire.

D'après un communiqué publié sur le site du Conseil du Marché Financier (CMF), les souscriptions à l'Emprunt Obligataire « Tunisair 2025-1 » émis sans recours à l'Appel Public à l'Epargne pour un montant de 30 MD, ouvertes le 6 octobre 2025, ont été clôturées le 17 du même mois pour un montant de 25, 2 MD.

Cette émission visait « à renforcer les ressources financières de la compagnie et à soutenir ses engagements financiers », d'après le transporteur national.

Lire l'article original sur La Presse.

