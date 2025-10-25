Afrique: La Tunisie réaffirme son soutien à la réforme institutionnelle de l'Union africaine

Au nom de Son Excellence M. Kaïs Saïed, Président de la République, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'Etranger, a participé à la première réunion du Comité de suivi de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, qui s'est tenue par vidéoconférence le 24 octobre 2025.

La réunion était présidée par le président de la République du Kenya, William Ruto, en sa qualité de responsable du projet de réforme institutionnelle de l'Union Africaine, et a vu la participation des membres du comité, notamment les chefs d'État et de Gouvernement d'un certain nombre d'États membres, ainsi que le Président de la Commission de l'Union Africaine.

La réunion a permis aux membres du comité d'évaluer et d'examiner le processus de réforme, d'échanger leurs points de vue et de présenter leurs observations et suggestions afin d'accélérer la mise en oeuvre du programme de réforme de l'Union africaine, en prévision du Sommet extraordinaire sur les réformes de l'organisation continentale, prévu le 26 novembre 2025 à Luanda, capitale de l'Angola.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son discours prononcé à cette occasion, le Ministre a réaffirmé le soutien total de la Tunisie au processus de réforme institutionnelle de l'Union Africaine, qui vise à renforcer l'efficacité et la transparence de ses organes afin de relever les défis actuels et futurs, conformément aux principes énoncés dans la Charte constitutive de l'Organisation et à la lumière de l'Agenda Afrique 2063. Il a souligné que la réforme est un processus continu qui nécessite des solutions rapides, innovantes et pragmatiques, un esprit constructif et réaliste, ainsi qu'une approche globale et transparente.

Dans ce contexte, il a également présenté les principaux piliers de la vision de la Tunisie pour le processus de réforme institutionnelle de l'Union Africaine, qui devrait être fondé sur les principes de promotion de la démocratie dans le processus décisionnel, d'activation de la rotation des postes de haut niveau au sein de l'Union Africaine, de renforcement des mécanismes de gouvernance et de la transparence politique et financière dans la gestion de ses opérations, et de recours accru aux ressources du Continent pour consolider l'autonomie africaine.