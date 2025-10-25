Tunisie: Ponts, barrages et énergie verte - La Chine investit dans le développement tunisien

La Chine et la Tunisie renforceront leurs liens grâce à l'initiative « Nouvelles routes de la soie », a déclaré vendredi l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li.

Dans une interview accordée à l'Agence TAP depuis son studio de télévision, Wan Li a souligné que l'initiative « Belt and Road », ou « Ceinture économique de la Route de la soie », approuvée par le président chinois Xi Jinping et à laquelle la Tunisie a adhéré en 2018 via un mémorandum d'accord, constitue une opportunité majeure pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique.

« La Chine a contribué concrètement à la réalisation de plusieurs projets en Tunisie, tels que le financement et la construction du centre culturel et sportif pour la jeunesse à Ben Arous, la création de l'Académie diplomatique internationale, ainsi que l'hôpital universitaire de Sfax. Des entreprises chinoises participent également à la construction du pont de Bizerte et du barrage de Mellegue, dont les travaux devraient s'achever prochainement », a précisé l'ambassadeur.

Il a ajouté que « dans le cadre du renforcement des échanges commerciaux, le volume des échanges entre la Chine et la Tunisie a doublé entre 2019 et 2024, tandis que les investissements chinois en Tunisie ont progressé dans plusieurs secteurs, notamment les matériaux de construction, les composants automobiles et l'énergie verte, avec la construction de la plus grande centrale photovoltaïque du pays d'une capacité d'environ 100 mégawatts ».

L'ambassadeur a également évoqué le volet culturel de la coopération tuniso-chinoise, annonçant l'intensification des programmes favorisant le rapprochement des deux peuples et le développement des échanges de délégations culturelles et médiatiques. Cet aspect, a-t-il souligné, constitue la pierre angulaire des « cinq liens » inscrits dans les accords de coopération économique et culturelle entre les deux pays.

Enfin, Wan Li a rappelé que la Tunisie a rejoint le 10 juillet 2018 l'initiative de la « Ceinture économique de la Route de la soie », lancée par le président chinois en septembre 2013, visant à revitaliser l'ancienne Route de la Soie et à renforcer la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays situés le long de cette route.