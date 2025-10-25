Tunisie: Chute historique de la production pétrolière et gazière du champ de Nawara

La paralysie du secteur énergétique a entraîné une chute de 34% des exportations tunisiennes en énergie et continue de peser lourdement sur le déficit commercial, avec un poids de 48% à fin septembre 2025, a indiqué l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE).

Selon une note publiée par l'IACE, intitulée « Importations : les dessous d'un trend contrasté », cette baisse s'inscrit dans une tendance de dégradation pluriannuelle et continue. Même les espoirs suscités par le développement du champ pétrolier de Nawara se sont dissipés.

La production moyenne quotidienne de pétrole a ainsi reculé de 77 000 barils en 2010 à seulement 27 000 barils en 2025.

Les données récentes du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie montrent que la production pétrolière du champ Nawara a chuté de 47%, passant de 54,2 Ktep à fin août 2024 à 28,7 Ktep en août 2025. La production de gaz naturel du même champ a quant à elle diminué de 25%, pour s'établir à 169 Ktep.

L'IACE souligne que la situation aurait pu être encore plus critique si les cours internationaux du pétrole ne s'étaient pas légèrement repliés, passant de 84 dollars le baril à fin juin 2024 à 72 dollars le baril en juin 2025, soit une baisse de 15% due en partie à la dépréciation du dollar. Cette diminution des cours a contribué au ralentissement des importations de produits énergétiques, qui ont reculé de 11,8% à fin septembre 2025, contre une hausse de 14,5% sur la même période de l'année précédente.