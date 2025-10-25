Tunisie: « 13 round » de Mohamed-ali Nahdi au Festival Black Nights de Tallinn - À la conquête du grand Nord

Le film « 13 Round » (13e Round) de Mohamed-Ali Nahdi, une fiction sur la résilience et les combats intérieurs de la vie moderne, a été sélectionné dans la section compétitive Critics' Picks du 29e Festival Black Nights de Tallinn (Pöff), en Estonie, l'un des rendez-vous cinématographiques majeurs d'Europe du Nord.

Après « Moez : le bout du tunnel » (2022), drame social et politique explorant les marges de la société tunisienne, Nahdi revient avec un nouveau long métrage plus intimiste. « 13 Round » suit le parcours de Kamel, un ancien boxeur, de son épouse Samia et de leur fils Sabri, dont la vie bascule après un diagnostic boule versant.

Cette coproduction internationale, réunissant la Tunisie, Chypre, le Qatar et l'Arabie saoudite, est soutenue par le Centre national du cinéma et de l'image (Cnci). Le Pöff, qui se tiendra du 7 au 23 novembre 2025 dans la capitale estonienne, a dévoilé mardi la sélection de ses sec tions compétitives Critics' Picks et Rebels With a Cause.

Pour sa quatrième édition, la section Critics' Picks présentera dix premières mondiales, parmi lesquelles « A Summer Tale » de Matías Szulanski (Argentine), « China Sea » de Jurgis Matulevičius (Lituanie, Taïwan, Pologne, République tchèque) ou encore « Round 13 » de Mohamed-Ali Nahdi. A leurs côtés, des films venus du Canada, de l'Iran, de la Belgique, de la France ou du Mexique viendront composer un panorama éclectique.

Le jury, présidé par la réalisatrice bhoutanaise Dechen Roder, sera également com posé du journaliste de cinéma allemand, Thomas Schultze, et du producteur français, Jean Baptiste Babin. Ensemble, ils récompenseront les oeuvres les plus audacieuses de la sélection. Selon le communiqué du festival, les programmes Cri tics' Picks et Rebels With a Cause célèbrent « le cinéma intrépide et la narration sans compromis ».

Une ambition que partage le directeur du programme Critics' Picks, Nikolaj Nikitin, qui décrit la sélection 2025 comme « aussi diversifiée que ses tampons de passeport -- de l'Iran au Pérou, du Canada à la Tunisie, du Mexique à Taïwan, de la France à la Lituanie et jusqu'à l'Estonie ». D'une durée d'1h50, « Round 13 » est réalisé par Moha med-Ali Nahdi et écrit par Sophia Haoues. Le film réu nit à l'écran Helmi Dridi (dans le rôle de Kamel) et Afef Ben Mahmoud (Samia).

Ensemble, ils incarnent un couple soudé face à l'épreuve : celle d'un enfant atteint d'une tumeur osseuse, qui remet en ques tion leurs certitudes et leur force intérieure. Né le 11 mai 1972 à Tunis, Mohamed-Ali Nahdi est issu d'une famille d'artistes : fils du comédien Lamine Nahdi et de la chanteuse-actrice Souad Mahassen, il baigne très tôt dans le monde du spectacle. Formé au Théâtre national tunisien dès l'âge de 17 ans, il poursuit ses études au Conser vatoire libre du cinéma fran çais (Clcf) à Paris, où il se spé cialise dans le montage.

Son premier long-métrage, « Moez », sorti en 2022, est né d'un projet initialement conçu comme une série. Le film, coproduit par Zenith et SVP Productions, avait bénéficié du soutien du Cnci. En parallèle, Nahdi signe plu sieurs courts-métrages (« Le projet », 2008 ; « Il était une fois l'aube », 2010) ainsi qu'un documentaire (« Enfin je m'exprime », 2011). Il multiplie également les apparitions au cinéma, aussi bien en Tunisie qu'à l'international -- notamment dans « Or Noir » (Jean Jacques Annaud, 2011) ou « Cinecittà » (Brahim Letaïef, 2009).

En 2011, il collabore avec son père sur le one-man-show « Fi Hek Essardouk Nraychou », qu'il met en scène. Le Festival Black Nights de Tallinn est aujourd'hui l'un des événements cinémato graphiques les plus impor tants d'Europe du Nord. Il attire chaque année cinéastes, producteurs et critiques du monde entier, offrant une vitrine aux oeuvres auda cieuses et aux nouvelles voix du cinéma indépendant.