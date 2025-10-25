Angola: Le ministre Filipe Zau salue l'impact d'Angojazz sur la culture angolaise

Luanda — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a salué jeudi à Luanda le rôle du projet Angojazz dans la promotion et la consolidation de ce genre musical en Angola, ainsi que dans les échanges entre artistes de différents pays.

Selon le ministre, qui s'exprimait à l'ouverture de la 4e édition du Festival international Angojazz, l'Angola attire de plus en plus de fans et de jeunes musiciens qui souhaitent interpréter des classiques du jazz et intégrer le rythme à leurs compositions.

Il a souligné que le projet a excellé à cet égard en réunissant des artistes de différents continents dans le pays, permettant ainsi au public angolais de profiter des rythmes du jazz.

Pour sa part, l'ambassadrice de France en Angola, Sophia Aubert, s'est dite impressionnée par la croissance d'Angojazz, qui continue de fédérer musiciens et amateurs de ce genre.

Elle a indiqué que cet événement renforce la coopération qui se développe depuis des années entre l'Angola et la France, ajoutant que ce festival international permet aux artistes de découvrir les sonorités d'autres pays.

« Ce festival est un grand succès qui nous permet de valoriser la culture angolaise et le jazz angolais », a-t-elle affirmé.

AngoJazz est un projet de diffusion musicale qui vise à faire rayonner les sonorités et les rythmes de la culture angolaise, tels que le semba, le kazukuta, le kilapanga, le tchianda et le rebita, au-delà des frontières nationales, en utilisant le jazz comme langage universel et passerelle entre les cultures.

Le projet intègre spiritualité, héritage et contemporanéité, préservant la syncope africaine, partie intégrante du patrimoine musical africain.

Composé principalement d'artistes angolais de différentes régions du pays, AngoJazz est un mouvement culturel qui promeut l'union de talents divers avec l'objectif commun d'enrichir et de valoriser la musique angolaise à travers une passion pour le jazz.

Sa mission est de promouvoir la musique angolaise à l'international par la fusion avec le jazz, en valorisant les rythmes nationaux traditionnels et en favorisant l'éducation, les échanges culturels et l'inclusion sociale grâce à une musique instrumentale de haute qualité.