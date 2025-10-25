Angola: L'Exécutif assure la formation des femmes en cybersécurité

Luanda — L'Exécutif continuera de promouvoir des politiques visant à encourager la formation des femmes, en fournissant des environnements, des outils et des ressources inclusifs nécessaires au marché de la cybersécurité, a assuré ce vendredi à Luanda le secrétaire d'État aux Télécommunications et aux Technologies de l'information, Ângelo Miguel Buta João.

S'exprimant lors de l'ouverture du Séminaire national sur la cybersécurité qui se tient sous le thème : « Les femmes sur le marché de la cybersécurité », il a souligné que l'engagement institutionnel est de veiller à ce que les femmes se sentent accueillies et valorisées, tant dans la formation que sur le lieu de travail, leur permettant de développer leur carrière avec confiance et excellence.

Il a ajouté que la présence des femmes sur le marché de la cybersécurité, bien que croissante, se heurte encore à des obstacles importants car, historiquement, les technologies, et la cybersécurité en particulier, sont des domaines à prédominance masculine.

« Nous reconnaissons que l'importance de l'inclusion des femmes dans le secteur des technologies de l'information n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi une nécessité stratégique pour relever les défis de la sécurité numérique et accroître la main-d'oeuvre spécialisée économiquement active, favorisant ainsi la diversification de notre économie », a-t-il souligné.

Selon lui, le gouvernement angolais démontre clairement son engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité dans le secteur de la cybersécurité.

Ângelo Miguel Buta João a cité, par exemple, le lancement de l'Observatoire angolais du genre et l'achèvement du processus de consultation publique sur le paquet législatif relatif à la cybersécurité, comme des actions visant à créer un environnement plus sûr et plus durable pour tous.

Le 2e Séminaire national sur la cybersécurité : Les femmes sur le marché de la cybersécurité, organisé par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), s'est tenu sous la devise « Pour un avenir numérique plus sûr et plus inclusif ».

Cet événement visait à stimuler le débat public, à renforcer la culture de la cybersécurité en Angola, à promouvoir l'autonomisation des femmes dans le secteur technologique et à encourager des politiques et des pratiques garantissant un écosystème numérique sûr, résilient et inclusif.

L'événement a réuni diverses entités gouvernementales, des experts nationaux et internationaux, des représentants du monde des affaires, du monde universitaire et de la société civile, soulignant le rôle stratégique des femmes dans la transformation numérique et la protection du cyberespace.

